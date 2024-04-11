Командир подразделения БПЛА назвал главную угрозу мобилизации
Украинские военнослужащие говорят о необходимости демобилизации. Ведь наши бойцы за более чем два года полномасштабного вторжения очень уставшие морально и физически. Поэтому случаи самовольного оставления части могут случаться все чаще.
Это 24 Каналу отметил командир роты ударных дронов Игорь Луценко. Он подчеркнул, что за первый квартал 2024 года зафиксировали почти 13 тысяч случаев самовольного оставления части.
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"Это заниженная цифра, потому что не по всем случаям регистрируются уголовные производства. То есть учитывая нынешние реалии правовой системы, за СОЧ фактически никто не получает наказания. Поэтому это дело больше совести сейчас, а не ответственности", – сказал он.
"Мы увидим то же самое СОЧ"
Игорь Луценко отметил, что за первый квартал 2024 года в Украине уклонисты от выполнения воинского долга получили тысячи подозрений. В то же время количество подозрений за самовольно оставленные части или дезертирство – несколько десятков.
Мы будем больше уклонистов каким-то образом наказывать за их недостойное поведение, за их уголовные правонарушения. Но как только они пойдут в армию, мы увидим то же самое СОЧ. Потому что наказание за него мало кто получает,
– объяснил командир.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранника. Теперь законопроект должен подписать спикер Верховной Рады и президент Украины.
- Вероятно, уже в конце мая предусмотренные им изменения вступят в силу. В частности, работники ТЦК смогут забирать у граждан и предприятий автомобили в пользу ВСУ. То есть законопроект устанавливает военно-транспортную обязанность и призван обеспечить армию на время действия военного положения транспортными средствами и техникой. Мобилизовать транспортные средства на принудительной и безвозмездной основе могут представители ТЦК.
- Правка о демобилизации военных через 36 месяцев службы была изъята из закона. Ранее спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин объяснил, что нормы по демобилизации военных будут рассмотрены в отдельном законопроекте. Это было сделано из-за пожеланий от Генштаба ВСУ и оперативной ситуации на фронте.