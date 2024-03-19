У россиян есть задача номер один: Свитан объяснил изменения на фронте

Российские войска в ближайшее время будут продолжать наступательные действия. На всей линии фронта противник попытается решить важную для себя задачу.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на любом направлении наши военные сейчас сталкиваются с нехваткой боеприпасов.

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Какова главная задача россиян

Полковник запаса считает, что российские захватчики в ближайшее время будут продолжать наступательные действия, начатые зимой, и попытаются завершить их выходом на так называемые стартовые рубежи.

То есть, объяснил он, оккупанты попытаются срезать Роботинское вклинение, а также Белгородское, которое находится на Северском направлении в сторону Лисичанска.

У них еще задача номер один по всей линии фронта – попытаться отодвинуть нашу линию обороны до второй линии,

– заявил Свитан.

Речь идет, по его словам, об уровне Курахово – Карловка, что западнее Донецка, Авдеевки и Марьинки. То есть они будут выполнять такие задачи.

Ситуация с боеприпасами на фронте

Свитан отметил, что на любом направлении сейчас ощутима нехватка боеприпасов. Часть из них уже поступила, но их перебрасывают на районы, которые удерживали оборонительные рубежи за счет достаточного количества боеприпасов.

По его словам, там, где рубежи можно было удержать другими способами, пока еще может быть недостаточное количество боеприпасов. Поэтому командиры оперативного уровня могут принимать решение на отход на позиции, которые можно удерживать с помощью минимального количества боеприпасов.

Поступят снаряды – отобьем обратно свои позиции,

– сказал Свитан.

Или же, добавил он, будем ждать другого решения. В частности, учитывая задачи и сроки поставки авиационной техники и вооружения, будут приниматься решения на выполнение боевых задач на одном и другом направлениях.

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