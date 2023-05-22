Наступают на нескольких направлениях, – Маляр рассказала, где сейчас самые горячие точки на фронте
Уже долгое время эпицентр боев остается на Востоке Украины. Именно туда оккупанты стягивают больше всего сил.
Сейчас враг наступает на нескольких направлениях. Где продолжаются самые ожесточенные бои, в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 Канал.
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Эпицентр боев остается на Востоке Украины
Маляр отметила, что эпицентр боев – на Востоке нашего государства. Уже несколько месяцев российские захватчики там наступают.
В то же время, заместитель министра отметила, что враг не отказался от своей основной цели – захватить всю Украину. Однако из-за того, что бойцам Путина это не удалось, сейчас они пытаются двигаться по определенным фрагментам.
То есть первый их участок – это Восток. Они хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Собственно, сейчас самые ожесточенные бои – Марьинка, Авдеевка и Бахмутское направление. Больше сил враг стягивает именно на Бахмутское направление,
– подчеркнула Анна Маляр.
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Что происходит в Бахмуте: последние новости
- Маляр отметила, что Силы обороны продолжают контролировать часть инфраструктурных, промышленных объектов, а также частный сектор в юго-западном районе города – район "Самолет".
- Оккупанты проводят зачистку тех территорий Бахмута, которые им удалось захватить. В частности, ищут, не остались ли там вдруг наши диверсионные группы.
- Аналитики ISW отметили, что российские оккупационные войска потеряли часть территорий вокруг Бахмута. Украинские защитники возобновили тактическую инициативу. Более того, продвижение наших воинов может привести к окружению боевиков ЧВК "Вагнера" в Бахмуте.
- Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ взяли Бахмут в полуокружение.