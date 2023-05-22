Наступают на нескольких направлениях, – Маляр рассказала, где сейчас самые горячие точки на фронте

Уже долгое время эпицентр боев остается на Востоке Украины. Именно туда оккупанты стягивают больше всего сил.

Сейчас враг наступает на нескольких направлениях. Где продолжаются самые ожесточенные бои, в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, пишет 24 Канал.

Читайте также Что сейчас происходит в Бахмуте: Череватый расставил точки над "і"

Эпицентр боев остается на Востоке Украины

Маляр отметила, что эпицентр боев – на Востоке нашего государства. Уже несколько месяцев российские захватчики там наступают.

В то же время, заместитель министра отметила, что враг не отказался от своей основной цели – захватить всю Украину. Однако из-за того, что бойцам Путина это не удалось, сейчас они пытаются двигаться по определенным фрагментам.

То есть первый их участок – это Восток. Они хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Собственно, сейчас самые ожесточенные бои – Марьинка, Авдеевка и Бахмутское направление. Больше сил враг стягивает именно на Бахмутское направление,

– подчеркнула Анна Маляр.

Смотрите также Ничего живого нет: Зеленский сравнил Бахмут с Хиросимой после Второй мировой

Что происходит в Бахмуте: последние новости