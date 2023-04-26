Ситуация сложная: Бахмут посетил командующий Сил спецопераций

Командующий ССО посетил город-крепость Бахмут. Виктор Хоренко пообщался с воинами и отметил, что ситуация действительно сложная.

В ходе поездки бригадный генерал ознакомился с текущей ситуацией в городе и пообщался с воинами подразделений ССО, которые обороняют Бахмут.

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Командующий ССО в Бахмуте

Действительно, ситуация в Бахмуте сложная, однако кто, как не вы знаете, что нужно делать и как действовать в текущих условиях. Ваша работа здесь еще раз доказывает, что ССО – это прежде всего преимущество качества над количеством,

– сказал Виктор Хоренко воинам.

Также командующий отметил важность работы групп специального назначения во время обороны города-крепости и профессионализм операторов. Кроме того, в ССО добавили, что уже долгое время воины в полном объеме выполняют задачи по обороне города, который остается самой горячей точкой фронта.

Несмотря на преимущество врага и массированные атаки, направленные на уничтожение городских кварталов, операторы ССО Украины наносят противнику удары на ключевых участках, уничтожают его личный состав и выполняют ряд других задач, препятствуя продвижению российских войск,

– подчеркнули в Силах спецопераций.

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Командующий ССО посетил Бахмут / Фото из соцсетей ССО

Об отступлении из Бахмута речь не идет

Накануне, 25 апреля, президент провел заседание Ставки. Секретарь СНБО рассказал, что Бахмут обсуждается каждый раз. Данилов напомнил, что украинские воины оборонят город-крепость еще с 1 августа 2022 года.

По его словам, на Ставке военнослужащие рассказывают о стратегии обороны на этом направлении. Они всегда уверяют, что этот участок нужно обязательно держать, чтобы остальные части фронта "не посыпались". Так что Бахмут стоит, наши воины героически защищают его, а сдавать город никто не собирается.