Під час поїздки бригадний генерал ознайомився з поточною ситуацією у місті та поспілкувався з воїнами підрозділів ССО, які обороняють Бахмут.

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Командувач ССО у Бахмуті

Дійсно, ситуація у Бахмуті складна, проте хто, як не ви знаєте, що треба робити і як діяти у поточних умовах. Ваша робота тут вкотре доводить, що ССО – це насамперед перевага якості над кількістю,

– сказав Віктор Хоренко воїнам.

Також командувач наголосив на важливості роботи груп спеціального призначення під час оборони міста-фортеці та відзначив професійність операторів. Окрім того, в ССО зазначили, що вже тривалий час воїни в повному обсязі виконують завдання з оборони міста, що залишається найгарячішою точкою фронту.

Попри перевагу ворога, і масовані атаки, спрямовані на знищення міських кварталів, оператори ССО України завдають противнику ударів на ключових ділянках, нищать його особовий склад та виконують низку інших завдань, перешкоджаючи просуванню російських військ,

– підкреслили у Силах спецоперацій.

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Командувач ССО відвідав Бахмут / Фото з соцмереж ССО

Про відступ з Бахмута не йдеться

Напередодні, 25 квітня, президент провів засідання Ставки. Секретар РНБО розповів, що Бахмут обговорюють кожного разу. Данілов нагадав, що українські воїни оборонять місто-фортецю ще з 1 серпня 2022 року.

За його словами, на Ставці військовослужбовці розповідають про стратегію оборони на цьому напрямку. Вони завжди запевняють, що цю ділянку треба обов'язково тримати, аби решта частин фронту "не посипались". Тож Бахмут стоїть, наші воїни героїчно захищають його, а здавати місто ніхто не збирається.

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