Россия в борьбе за Бахмут не жалеет ничего: скоро мы воспользуемся случаем, – Сырский
Источник:Александр Сырский
Российские военные не оставляют попыток любой ценой взять под контроль Бахмут. По словам Александра Сырского, скоро наши военные воспользуются случаем и переигрывают врага.
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что в попытках захватить Бахмут оккупанты несут немалые потери. Они не считают ни количество ликвидированных бойцов, ни военную технику.
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Враг выдыхается
По словам Сырского, основными силами на Бахмутском направлении остаются наемники из ЧВК "Вагнера". Он отметил, что там они теряют значительные силы и выдыхаются.
Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском,
– подчеркнул он.
Сырский добавил, что наши военные демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. Они продолжают защищать родную землю, хотя их ежедневно поливают артиллерийским огнем и атакуют из авиации. В частности, речь идет о подразделениях 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад. Они держат оборону Украины на Востоке.
Каким может быть новое наступление россиян
- Своим прогнозом поделились в Институте по изучению войны. Составители отчета отметили, что захватчики действительно могут осуществить его сразу по нескольким направлениям. В то же время следует понимать, что он вряд ли принесет желаемые результаты врагу.
- Заметим, что оккупанты совершили незначительные продвижения на юге Бахмута. В то же время ВСУ удалось провести контратаки на юго-западных и северо-западных окрестностях города 21 и 22 марта.
- Между тем, сообщили 22 марта в Генштабе, наступательный потенциал россиян вблизи Бахмута снижается. Ранее украинские официальные лица рассказывали, что количество боевых столкновений в городе в последние дни уменьшилось.
- Добавим данные британской разведки. В ведомстве отметили, что оккупанты, возможно, теряют темпы в районе Бахмута. Причина тому логична – передислокирование своих подразделений на другие направления.
- Собственно, не исключено, что этот враг делает для возможных новых наступлений. Но они, если оккупанты их таки осуществят, вряд ли будут перспективными.