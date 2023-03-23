Россия в борьбе за Бахмут не жалеет ничего: скоро мы воспользуемся случаем, – Сырский

Российские военные не оставляют попыток любой ценой взять под контроль Бахмут. По словам Александра Сырского, скоро наши военные воспользуются случаем и переигрывают врага.

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский отметил, что в попытках захватить Бахмут оккупанты несут немалые потери. Они не считают ни количество ликвидированных бойцов, ни военную технику.

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Враг выдыхается

По словам Сырского, основными силами на Бахмутском направлении остаются наемники из ЧВК "Вагнера". Он отметил, что там они теряют значительные силы и выдыхаются.

Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском,

– подчеркнул он.

Сырский добавил, что наши военные демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. Они продолжают защищать родную землю, хотя их ежедневно поливают артиллерийским огнем и атакуют из авиации. В частности, речь идет о подразделениях 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад. Они держат оборону Украины на Востоке.

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