Удалось продвинуться на несколько метров: ВСУ о ситуации на Бахмутском направлении

Украинские силы продолжают закреплять успех вблизи Бахмута после освобождения Клещеевки и Андреевки. В настоящее время на этом направлении продолжаются ожесточенные бои в районе железной дороги.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш, отметив, что ВСУ пытаются перехватить инициативу у врага на этом участке фронта.

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Держим фронт

Также Силы обороны наносят огневые поражения по тылам противника, в том числе и по трассе Бахмут – Горловка.

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"В то же время нашим защитниками удалось продвинуться на южном фланге на несколько сотен метров. Сейчас им нужно закрепиться на захваченных рубежах, чтобы надежно держать фронт и не допустить прорыва противника", – отметил руководитель пресс-службы Восточной группировки войск.

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Приоритетное направление

Россияне, вероятно, испытывают дефицит военной техники и стараются использовать ее бережно. Так, на Лимано-Купянском направлении они привлекли БМП-1 и танки 1960-х годов, которые уже сняты с вооружения.

А на Бахмутском направлении, наоборот, выпускают на поле боя новейшую технику. Это свидетельствует о том, что для врага это направление является приоритетным.

Ведь ВСУ вблизи Бахмута находится в активной фазе, поэтому россияне больше привлекают туда своих резервов и перебрасывают технику для того, чтобы остановить наше наступление.

На Лимано-Купянском направлении ситуация полностью противоположная. Украинские силы находятся там в статическом положении и пытаются сдержать продвижение россиян,

– заметил он.

Кроме того, враг отводит свои артиллерийские системы на предельные дистанции, чтобы обезопасить их от нашей контрартиллерийской борьбы. Ведь и раньше противник нес серьезные потери. Было уничтожено:

несколько огнеметных систем "Солнцепек"/"Буратино";

крупнокалиберная система 2С4 "Тюльпан".

А за прошедшие сутки на Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали:

самоходные пушки 2С7 "Пион" – 2 единицы;

пушки "Мста-Б" – 2 единицы;

РСЗО "Град" – 1 единица;

гаубицы Д-30 – 6 единиц;

гаубицы Д-20 – 1 единицу.

"Ежедневно Силы обороны наносят удары по артиллерийским установкам противника, поскольку артиллерия и беспилотные летальные аппараты – в частности FPV-дроны, дроны-камикадзе "Ланцет" – остаются приоритетными у противника", – подчеркнул Илья Евлаш.

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Сейчас самые мощные бои продолжаются за железную дорогу, которая проходя около города. Россияне находятся на одной стороне железнодорожного полотна и прилагают невероятные усилия, чтобы удержаться на позициях. В то же время именно с железной дороги они предпринимают попытки продвигаться вблизи Андреевки.

Оккупанты находятся на неудобной для них позиции, однако пока не могут ее покинуть, ведь это откроет Силам обороны путь к трассе Е5013. Если ВСУ удастся прорваться к ней, это приведет к обвалу юго-восточного направления фронта врага.

Кроме того, россияне сконцентрировали на Бахмутском направлении более 10 тысяч своих военных и готовы сопротивляться ВСУ. Однако Силы обороны, несмотря на давление противника, продвигаются вперед с целью закрепления на захваченных рубежах, из которых продолжать наносить удары по захватчикам.

В то же время ВСУ сейчас не преследует цель штурмовать Бахмут, чтобы избежать серьезных потерь.