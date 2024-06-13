Артиллерия не замолкает, – офицер бригады "Азов" рассказал о ситуации на фронте

Ситуация на фронте довольно напряженная. Враг проводит активные наступательные действия.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Азов" Сергей Ротчук "Джедай", отметив, что украинские военные не дают продвигаться противнику. Бойцы отбивают позиции назад.

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Тактика россиян

Захватываем понемногу новые, пытаемся улучшать нашу оперативную обстановку. Активно враг применяет артиллерию. Она, кажется, просто бесконечная. Артиллерия у них порой просто не замолкает,

– сказал "Джедай".

Также захватчики активно используют личный состав. Враг имеет очень большие ресурсы и этим пользуется. Тактика россиян, которую можно наблюдать на разных направлениях, более-менее похожа.

Как противник строит укрепления

Офицер бригады "Азов" отметил, что россияне довольно хорошо строят фортификационные сооружения. Враг копает очень активно и сильно несмотря на обстрелы.

"Чем быстрее они копают – тем глубже они закапываются, тем сложнее их потом выбить. Поэтому наша сторона должна держать инициативу, навязывать свою активность боевых действий и не давать им закрепиться. Это критически важно", – сказал Сергей Ротчук.

Какая ситуация на фронте