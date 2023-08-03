Где оккупанты пытались восстановить позиции, а ВСУ – продвинуться: карта боевых действий на 3 августа

Восточные направления остаются самыми горячими по всей линии фронта. В частности, наша армия пытается продвинуться на Бахмутском направлении. Оккупанты также пытаются атаковать, однако в большинстве своем успеха не имеют.

Вместе с тем, стоит сказать, что по состоянию на четверг, 3 августа, украинская армия шаг за шагом продвигается на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Как в целом выглядит карта боевых действий, рассказывает 24 Канал.

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Ситуация на поле боя

Как отмечают в Генштабе, за прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения между украинскими защитниками и захватчиками.

Собственно, ВСУ осуществляют контратаки в районе Бахмута. Россия предпринимала безрезультатные попытки восстановить утраченное положение западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещиевки Донецкой области.

Бахмутское направление: карта DeepState

В то же время восстановить утраченные позиции россиянам не удалось на направлении Урожайное – Благодатное – западнее Старомайорского.

Также в северных и центральных частях Марьинки оккупанты пытались атаковать, однако успеха не имели.

Марьинское направление: карта DeepState

Кроме того, продолжается сдерживание российских сил на Купянском и Лиманском направлениях.

Вместе с тем особенно сложная ситуация в районе Авдеевки. Как пишут аналитики из DeepState, противник имеет незначительный успех в районах некоторых населенных пунктов. В командовании нашей армии это не подтверждали.

Что происходит на линии фронта: карта DeepState

Россия продолжает обстрелы

Потери противника

По состоянию на 3 августа, за данными Генштаба, было ликвидировано всего с начала полномасштабного вторжения 247 850 захватчиков. Только за минувшие сутки – 620 вражеских бойцов, а также 7 танков.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 21 артиллерийское средство на огневых позициях, 1 радиолокационную станцию, 3 пункта управления, 1 район сосредоточения вооружения, 2 системы ПВО, 1 район сосредоточения личного состава и 2 склада боеприпасов врага.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники России и 3 удара – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

НадаРоссия нанесла авиационных ударов в районах Волфиного, Степного Сумской области и Казачьей Лопани в Харьковской области. Были обстреляны из минометов и артиллерии более 25 населенных пунктов: Сеньковка, Карповичи, Нововасилевка Черниговской области; Волфино, Краснополье, Рожковичи, Старая Гута, Грабовское Сумской области и Тимофеевка, Ветеринарное, Охримовка, Петропавловка на Харьковщине и другие. Напротивник нанес авиационных ударов в районах Петропавловки, Ивановки и Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Двуречная, Западное, Новомлынск, Фиголовка, Кондрашовка, Красное Первое и Купянск Харьковской области. Наоккупанты совершили авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Серебрянки и Спорного – Донецкой. Артиллерийские обстрелы накрывали следующие населенные пункты: Невское, Белогоровка в Луганской области и Верхнекаменное, Спорное и Торское Донецкой области. Навраг нанес авиационных ударов в районах Федоровки, Майского, Дружбы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Григоровка, Богдановка, Белая Гора, Часов Яр и Ивановское Донецкой области. Назахватчики атаковали из артиллерии Авдеевку, Новокалиново, Степное, Бердичи, Ласточкино, Авдеевку и Первомайское Донецкой области. НаРоссия обстреливала такие населенные пункты: Красногоровка, Александрополь, Острое, Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области. Напротивник нанес авиационных ударов в районах Старомайорского и Макаровки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Угледар, Водяное, Благодатное, Сторожево, Ровнополь и Зеленое Поле Донецкой области. Нароссияне обороняются, наносят авиационные удары в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Пятихаток Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Белогорье, Гуляйполе, Зализничное, Пятихатки и Каменское Запорожской области. Набыли обстреляны районы Одрадокаменки и Антоновки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Веселое, Дудчаны, Днепровское, Тягинка, Львово, Кизомис и город Херсон.