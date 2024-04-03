Россияне выдыхаются: полковник запаса ВСУ объяснил, что сейчас происходит на фронте

Зимняя наступательная кампания оккупантов уже идет на спад. Сейчас можно увидеть, что количество атак на некоторых направлениях несколько снизилось.

Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что зимняя наступательная кампания оккупантов, как и любой этап, идет к завершению.

Смотрите также Враг подошел вплотную к Часовому Яру: как изменилась линия фронта за неделю

Сейчас они могут готовиться к дальнейшей летней наступательной кампании.

Они выдыхаются. Сейчас мы видим уменьшение количества атак. Зимняя военная кампания, которую оккупанты готовили, уже идет на спад,

– отметил Свитан.

Чего ожидать на фронте

Как отметил Свитан, на некоторых направлениях, конечно, продолжатся наступательные действия в весенне-летний период. Это те направления, на которых оккупанты имеют оперативно-тактические задачи. Они попытаются выйти ко второй линии нашей обороны на уровне Очеретино, Карловки, Курахово и т.п. Также захватчики будут пытаться вытеснить Силы обороны с Часов Яра, где есть удобные высоты.

Эти два направления они оставят на весенне-летний период. Сейчас наступательные операции преимущественно происходят на этих двух направлениях. Где-то около половины из всех наступательных действий подпадают на Бахмутское и Донецкое направления. Далее уже идет все остальное от Купянска – до Крынок,

– отметил Свитан.

Россияне уменьшают интенсивность атак, но все равно их осуществляют. Сейчас они также используют тяжелую технику для штурмов, ведь почва подсохла – и уже ее выдерживает. Силы обороны уничтожают много вражеской техники во время боевых столкновений.

Ситуация на фронте: кратко