Россия ночью запускала "Шахеды" по разным регионам: хронология 833 дня войны

5 июня 2024, 06:18
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Российские оккупанты не прекращают атак, но Силы обороны Украины держат оборону и отражают вражеские штурмы. Также наши воины успешно уничтожают захватчиков.

В этом материале 24 Канала узнавайте о главных событиях с фронта и тыла за среду, 5 июня. Заметим, это уже восемьсот тридцать третьи сутки с начала войны.

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03:09, 05 июня

Укрэнерго отмечает, что не предусматривает значительного увеличения лимитов потребления электроэнергии в ближайшей перспективе.

В целом ситуация в энергосистеме осложнилась из-за ракетных атак. Фиксируют также снижение производительности солнечных электростанций и потепления.
 

Неспокойная ночь

Еще поздно вечером 4 июня в разных регионах Украины звучала тревога, Воздушные силы сообщали об угрозе применения "Шахедов". Дроны летели в сторону Николаевской, Полтавской, Херсонской, Харьковской, Сумской и других областей.

Около 02:15 уже 5 июня стало известно о второй группе дронов, летящей в сторону Сумщины, Полтавщины, Днепропетровщины и Запорожья. Окончательно угроза миновала лишь около 04:00.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак