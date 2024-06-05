Россия ночью запускала "Шахеды" по разным регионам: хронология 833 дня войны

Российские оккупанты не прекращают атак, но Силы обороны Украины держат оборону и отражают вражеские штурмы. Также наши воины успешно уничтожают захватчиков.

В этом материале 24 Канала узнавайте о главных событиях с фронта и тыла за среду, 5 июня. Заметим, это уже восемьсот тридцать третьи сутки с начала войны.

Смотрите также Соглашение по безопасности с НАТО, Кремль угрожает новыми ударами: хронология 832 дня войны