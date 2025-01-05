После уничтожения батальона пехоты солдат КНДР и России: что происходит на Курском направлении

В боях 3 и 4 января в районе села Махновка в Курской области российская армия потеряла до батальона пехоты северокорейских солдат и российских десантников. Российские медиа сообщают, что якобы Силы обороны Украины пошли в наступление на Курщине.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак в разговоре с 24 Каналом отметил, что действительно такие сообщения появляются в российских пабликах и СОУ якобы при поддержке спецтехники для разминирования территорий имеют определенные продвижения.

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Действительно ли у противника есть дедлайн по Курской области

Ступак рассказал, что также отмечается, что украинские бойцы якобы применяют мощную технику для радиоэлектронной борьбы, которая глушит связь, не давая России использовать БпЛА. Официального подтверждения этой информации со стороны Украины пока нет.

Относительно действий российских войск в Курской области, экс-сотрудник СБУ считает, что у них нет привязки к инаугурации Трампа (20 января), о чем не раз высказывались военные аналитики.

У них есть задача. Путин раз в полтора месяца отмечает, что надо освободить Курскую область, но это продолжается с 6 августа и никак России это не удается,

– озвучил Ступак.

Однако он отметил, что Силы обороны Украины за этот период потеряли ориентировочно 50% территории Курщины, которую контролировали ранее, на пике операции там (в сентябре 2024 года).

Россия, по словам Ступака, на этом участке фронта проводит масштабные мероприятия, пример этому – привлечение северокорейских войск к боевым действиям, чтобы помочь российскому контингенту в Курской области выбить оттуда украинских бойцов.

Отметим, что населенный пункт Махновка в Курской области, где погибли бойцы России и КНДР, расположен к югу от города Суджа. Есть предположение, что на этом участке противник делает попытки продвинуться к реке и приблизиться к самому городу, который сейчас контролируют Силы обороны Украины.