Три основные угрозы: какая цель врага на Лимано-Купянском направлении
Ситуация на Лимано-Купянском направлении накаляется, однако ее полностью контролируют наши бойцы. Российские захватчики хотят добиться успехов на этом направлении к годовщине освобождения Вооруженными Силами Купянска, то есть до сентября.
На Лимано-Купянское направление Украина перебросила дополнительные резервы и усилила огневые позиции. Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу о наибольших угрозах, которые составляет это направление.
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Насколько угрожающая ситуация
На Лимано-Купянском направлении ключевая угроза касается не оккупации территорий. Цель врага – максимально вытянуть наши силы и не дать действовать на Юге.
Россия стремится провести плановую операцию, которая преследует три цели. Прежде всего, вытянуть наши войска в оборону на Лимано-Купянском направлении и перехватить инициативу. Сейчас оккупанты не могут организовать наступательную кампанию с Юга. Поэтому российские захватчики хотят ослабить украинское давление на Юге и Востоке.
Россияне будут пытаться истощать наши силы и перехватить инициативу, создав картинку, будто это Россия наступает,
– отметил военный эксперт.
К тому же враг пытается провести операцию по заходу с фланга в тыл наших группировок, которые находятся в районе Белогоровки, Северска и дальше южнее Бахмута.
"Вот преследуемые цели. Я скажу, что серьезных достижений сейчас у России нет. Хотя, вероятно, враг будет продолжать наступательные действия. Наши силы успешно отражают эти атаки", – сказал Мусиенко.
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Какая ситуация в Купянске: последние новости
- 10 августа в Купянском районе Харьковской области объявили обязательную эвакуацию. Ее будут проводить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий.
- На Купянском направлении россияне сосредоточили группы войск "Центр" и "Запад". У них лучшая комплектация, но она не отвечает поставленным задачам. С июня россиянам до сих пор не удалось захватить ни один крупный населенный пункт.
- Российские войска будут продолжать действия на Купянском направлении, вероятно, до прихода осенних дождей. Поэтому местным жителям настоятельно рекомендуют уехать на несколько месяцев, чтобы обеспечить собственную безопасность.