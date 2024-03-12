Разрушили очередной план Путина: в Сухопутных войсках очертили ситуацию на фронте

Владимир Зеленский заявил, что сейчас ситуация на фронте лучше, чем 3 месяца назад. Ныне украинской армии удалось разрушить очередной план Владимира Путина по захвату территории Украины.

Об этом 24 Каналу заявил глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что план президента страны-агрессора был о том, чтобы прорвать линию обороны ВСУ и отбросить украинские силы. Говорится по меньшей мере о тех направлениях, откуда в свое время отступали россияне. Отметим, что президент Украины заявил, что украинские защитники остановили наступление россиян.

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"Задача у них стояла окружить и уничтожить нашу армию. Для этого Россия закладывала огромные средства и усилия не только на линии фронта, но и через все свои сферы, системы влияния, которые они имеют, что у нас в Украине, что за рубежом", – отметил Тимочко.

Все, чтобы надломить мобилизационные процессы в Украине. А также для того, чтобы спровоцировать конфликты в странах ЕС и НАТО. Россия хотела уменьшить поставки Украине оружия, а особенно – снарядов.

Что-то россиянам частично удавалось, но это не было системным. Если и были "успехи", они имели временный характер. Это не стало для нас кризисом или не переросло в масштабы, на которые на самом деле закладывались средства и строились планы,

– отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Это чрезвычайно важно, учитывая то, какую большую кампанию вела страна-агрессор. Говорится о линии фронта, тыле Украины и геополитической арене.

Большого эффекта не было

Владимиру Путину не удалось достичь большого эффекта накануне выборов президента в России. Для этого страна-агрессор ставила политические задачи перед российской армией, дипломатами и агентурой.

"Россияне привлекли всех от "а" и до "я", "от" и "до" для того, чтобы только достичь на этот раз результата", – добавил Иван Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отметил, что по подсчетам финансистов и украинских разведчиков, оккупанты заложили в военный бюджет около 120 миллиардов долларов. Так Россия втрое увеличила расходы на армию по сравнению с прошлыми годами.

Какова ситуация на фронте