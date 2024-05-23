Россия хочет этого любой ценой: у Зеленского раскрыли тактику врага на фронте

Российские оккупанты накопили определенные силы, поэтому будут пытаться продвинуться дальше. Сейчас на фронте продолжаются тяжелые бои, но ситуация остается контролируемой.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя ОПУ Михаил Подоляк, добавив, что украинцам прежде всего стоит прислушиваться к официальным заявлениям военных, а не к различным манипуляциям. На всех направлениях действительно тяжелая ситуация, но ее удается контролировать.

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Что задумала Россия на поле боя

Оккупанты в течение года накапливали ресурсы, поэтому сейчас имеют инициативу благодаря профициту сил и средств. Теперь эту инициативу они пытаются реализовать.

Россияне хотят любой ценой продвинуться немного вглубь территории Украины для того, чтобы говорить, мол, украинцы якобы проигрывают, а мы давим, имеем ресурсы и так далее,

– отметил советник председателя ОПУ.

Учитывая дефицит ресурса Украины, враг хочет реализовать свои планы. Для этого существенно увеличивает линию фронта, пытается ее растянуть и так заставить Украину распределить резервы. То есть уменьшить возможность Сил обороны мобильно использовать резервы на определенных направлениях. Эта тактика вполне понятна.

Вряд ли Россия будет иметь с этого хоть какую-то пользу, но все равно продолжит давить дальше. Противник понимает, что помощь Украине разблокирована, но логистика, поставки занимают соответствующее время. Поэтому пытается его максимально использовать для своего продвижения.

Война должна быть и на территории агрессора

Россия также не сразу накопила все ресурсы. Для этого ей понадобился не один месяц. Сначала страна приняла соответствующие стратегические, тактические решения, а затем перешла к накоплению.

Сможет ли Украина удержать фронт? Безусловно. У меня нет в этом сомнений. Европа также понимает необходимость увеличить поставки оружия для Украины и такая возможность будет, ведь военные производства в Европе существенно доинвестированы,

– добавил Михаил Подоляк.

Более того, Украина будет получать не только помощь от США, но и от европейских стран. К тому же нашим партнерам стоит объяснять, что нельзя воевать со страной-агрессором только на оккупированной территории. Ведь Россия использует свою территорию для размещения дополнительных ресурсов. Если не уничтожать их там, придется это делать в прямых боестолкновениях.

"Учитывая объемы ресурсности России, ее отношение к человеческой жизни – это просто нонсенс. Думаю, ближайшие дни мы это объясним и партнеры придут к пониманию, что война должна быть паритетной, в том числе и территории агрессора", – подчеркнул советник председателя ОПУ.

Ситуация на фронте: коротко