Ситуация на фронте, удар по ЗРК, сбитые ракеты и дроны врага: главное из Генштаба
Источник:Генеральный штаб ВСУ
Украинские воины героически продолжают бороться с захватчиком по всем направлениям. За предыдущее сутки оккупанты массированно атаковали Украину дронами и ракетами.
Однако Вооруженные Силы Украины профессионально отреагировали, поэтому больших разрушений удалось избежать. Что еще произошло на фронте за прошедшие сутки – читайте в материале 24 Канала.
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ВСУ дают достойный отпор врагу, однако риск авиационных и ракетных ударов сохраняется
Опасность авиационных и ракетных ударов на всей территории Украины остается высокой, предупреждают в Генштабе. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах таких населенных пунктов:
- Площанка,
- Невское,
- Краснопоповка Луганской области,
- Верхнекаменное,
- Парасковеевка,
- Бахмут,
- Клищиевка,
- Водяное,
- Невельское,
- Марьинка
- и Угледар в Донецкой области.
Украинская авиация 8 раз ударила по позициям оккупантов. Кроме того, поразила ЗРК и сбила 3 разведывательных беспилотника врага.
Ракетные войска и артиллерия ударили по 4 пунктам управления, району сосредоточения личного состава оккупантов и 2 районам сосредоточения артиллерии. Также попали в состав боеприпасов и 2 других важных объектов захватчика.
Массированная ракетная и дроновая атака
За прошедшие сутки оккупанты в который раз терроризировали украинцев ракетами и дронами. В общей сложности они нанесли 44 авиационных удара.
В том числе 18 из них – дронами-камикадзе. К счастью, ВСУ умело отработали по Shahed-136 врага и сбили их все.
Кроме того, произошло 70 пусков ракет, 47 из которых удалось уничтожить. Оккупанты 125 раз обстреляли Украину из реактивных систем залпового огня.
К сожалению, в результате вражеских ударов погибли мирные жители и разрушены гражданские объекты,
– с досадой сообщили в Генштабе.
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Какая ситуация на направлениях
- На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – ситуация остается стабильной. Под предлогом совместных военных учений Россия наращивает авиационную группировку в Беларуси.
- На Купянском, Лиманском и Бахмутском – оккупанты не прекращают обстреливать населенные пункты. Во вражеский огонь снова попали города и села Донецкой области.
- На Авдеевском и Новопавловском - обстрелу подверглись следующие населенные пункты: Бердичи, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Угледар, Большая Новоселка и Времовка.
- На Запорожском – от артиллерии россиян пострадали районы более 20 населённых пунктов.
- На Херсонском – захватчики в очередной раз ударили по Херсону.
К слову, потери оккупантов по состоянию на 27 января ориентировочно составляют 124 710 человек. Только за предыдущее сутки ВСУ ликвидировали не менее 850 врагов.