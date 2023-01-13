Россия перебросила большинство сил на Соледар: повлияло ли это на ситуацию под Бахмутом

Оккупанты перекидывают силы в Соледар на Донетчине, пытаюсь захватить населенный пункт. В Вооруженных Силах ответили, уменьшилось ли давление на соседний Бахмут, что многие месяцы безрезультатно пытались оккупировать россияне.

В последние дни в информационном поле ситуация вокруг Соледара сместила Бахмут на второй план, однако в командовании украинской армии подчеркивают, что бои вблизи этого города также не утихают. Собственно, об этом рассказал представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

Читайте также Жажда власти: как пригожинская атака на Соледар сорвала планы Шойгу по захвату Бахмута

ВСУ продолжают отражать атаки врага на Бахмутском направлении

По словам Череватого, к сожалению, постоянные стычки между украинскими военными и российскими оккупантами недалеко от Бахмута не утихают. Поэтому очевидно, что смещать фокус в информационном поле из Бахмута на Соледар не стоит.

212 обстрелов было в общей сложности на Бахмутском направлении за минувшие сутки. 31 бое столкновение. Враг потерял в общем… Также 137 российских военных ранены,

– констатировал спикер.

В то же время он подчеркнул, что захватчики стремятся взять Бахмут и ежедневно обстреливают такие населенные пункты, как Спирное и Клищиевка в этом районе. Оккупанты, несмотря на бешеные потери, пытаются проводить наступательные атаки, однако тактика использования военных в качестве "пушечного мяса" пока не дает желаемых для Кремля результатов.

Россия лжет о "взятии" Соледара

Недавно в СМИ появилась информация о том, что российским оккупантам вроде бы удалось захватить Соледар в Донецкой области. Сергей Череватый объяснил, что Кремль вынужден врать о "взятии" городов в Украине, потому что ему нужна хоть какая-то победа после стольких месяцев безрезультатной "специальной военной операции".

Кроме того, внештатный советник Офиса Президента Алексей Арестович подтвердил, что Соледар контролируют Вооруженные Силы нашего государства. Ситуация вокруг города крайне трудна, однако наши военные мужественно отражают атаки противника.

Также он отметил, что мы не должны вестись на информационно-психологические операции россиян и обсуждать "взятие Соледара". По сути, такие сообщения в наше информационное поле запускает Кремль. Ни в коем случае не следует на них вестись.



Как не поддаваться ИПСО россиян / Картинка 24 Канала