Единственное, чего Путин очень боится: чего пытается избежать глава Кремля

Российский президент Владимир Путин не обращает внимания на потери собственной армии. Но все же есть вещи, связанные с оккупантами, которых он боится.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, прокомментировав незначительные проявления недовольства жен мобилизованных оккупантов. Они раздражаются, что их мужей не отпускают с передовой. Интересно, что Кремль пока никак на это не реагирует, хотя там вполне могли бы сразу все потушить.

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Чего боится Путин

Как подчеркнул Яковенко, ФСБ вполне могло бы "зайти в гости" к женам мобилизованным и запугать их, чтобы не было никаких протестов. Но такие действия могут обернуться худшими последствиями для режима. Поэтому, вероятно, пока их не трогают.

Я думаю, что видео любых репрессивных акций в отношении женщин быстро оказались бы на фронте. Единственное, чего Путин боится – повторение ситуации, которая была в 1917 году. Тогда солдаты вылезали из окопов и перестали воевать, после чего развалилась российская империя. Если оккупанты увидят, что с их женами так обращаются, то что-то может начаться,

– считает Яковенко.

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Конечно, это может произойти только при определенных обстоятельствах. Но Путин действительно опасается, что оккупанты обернутся против него. Это может угрожать Кремлю.

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