Россияне прут чуть ли не колоннами, а тела даже не забирают, – офицер о боях под Бахмутом

Враг не оставляет попыток захватить Бахмут, но безуспешно. Украинские бойцы отбивают по несколько атак в день.

Об этом 24 Каналу рассказал лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко. Он отметил, что россияне настолько не берегут своих бойцов, что включили конвейерную тактику и вместо погибших сразу посылают новых бойцов, даже не забрав тела.

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Назаренко сообщил, что у россиян больше нет ресурсов и возможности усиливать темп, динамику и давление на Бахмутском направлении. Батальон "Свобода" сейчас в городе заменила 4 бригада Национальной гвардии, бойцы успешно держат оборону.

Они наносят существенные удары по скоплениям живой силы врага, по местам, где они базируются, по пунктам управления, местам накопления, откуда они идут чуть ли не колоннами на штурм украинских позиций,

– добавил военный.

Оккупанты уничтожают свою живую силу

Боец рассказал, что в последние недели, несмотря на динамику и периодический штурм наших позиций, ситуация выглядит довольно оптимистично. Ведь трассы Часов Яр – Бахмут и Константиновка – Бахмут под надежной защитой ВСУ, враг терпит неудачи и огромные потери.

Говорить о перехвате инициативы еще рано, но в принципе у врага ее не было. Единственная инициатива врага – это инициатива по утилизации своих дешевых солдат. Эту инициативу у никто не заберет,

– заметил Назаренко.

Новой тактикой врага можно назвать то, что россияне пытаются делать штурмовые группы конвейером, то есть непрерывно, рассказал боец. Погибших окупантов никто не забирает, наоборот у них есть задача посылать туда новых и новых.

Назаренко подчеркнул, что украинские военные, стоящие сейчас в обороне Бахмутского направления, – это герои, которые каждый день отбивают по несколько атак россиян.

Там пишется новейшая история Украины о славной украинской армии, о позоре нашего врага,

– резюмировал Назаренко.

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