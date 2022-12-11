До сих пор значителен дефицит: какая ситуация со светом во Львове и области

Во Львове и области действуют графики отключения электричества. Это происходит из-за того, что в энергосистеме Украины до сих пор есть значительный дефицит.

Соответствующие данные рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его информации, во Львовской области дефицит электроэнергии один из самых больших.

примите во внимание В ряде областей экстренные отключения: где не будет света 11 декабря

Какая ситуация со светом во Львовской области

Максим Козицкий рассказал, что самый большой дефицит электроэнергии в энергосистеме:

Львовской;

Винницкой;

Киевской;

Тернопольской;

Сумской;

а также Закарпатской;

Житомирской;

и Хмельницкой области;

и в Киеве.

Глава Львовской областной военной администрации пояснил, что люди должны понимать: "Если на Львовщине спокойно, это не значит, что спокойно во всех областях".

Чиновник вспомнил, что иранские дроны атаковали Одесскую область и оставили без света более 1,5 миллиона человек.

Да, отключение света – это сложно. Но хуже, когда его вообще нет. Вы знаете, кто наш враг. Вы знаете, что наши воины ищут все возможности, чтобы защитить области,

– заявил Козицкий.

Он также отметил то, что уже говорил президент Украины накануне – наши энергетики научились за несколько недель делать ту работу, которая раньше длилась бы месяцами.

Максим Козицкий поблагодарил всех людей, которые относятся к ситуации с пониманием и не распространяют русские фейки.

Какая ситуация с энергосистемой в Украине