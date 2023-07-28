Россияне видят гуманитарные грузы и бьют: страшные кадры из полуразрушенного Волчанска

Волчанск в Харьковской области постоянно находится под обстрелами россиян, ведь до границы со страной-агрессором всего 3 километра. Оккупанты видят, что в город везут гуманитарные грузы, но все равно обстреливают населенный пункт.

Как отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, всего в Волчанской общине 22 населенных пункта. Они расположены вдоль границы с Россией, поэтому в постоянной опасности.

Смотрите также Враг попал в промышленные объекты: оккупанты атаковали Харьковщину "Шахедами"

Села, недалеко от города, постоянно попадают под обстрел. Туда привозят гуманитарные грузы, ведь в этих населённых пунктах нет аптек и магазинов. Жизнь там обеспечивают волонтеры, международные фонды вместе с курирующими это украинскими службами.

Постоянные обстрелы и отсутствие работы

В городе повреждены или разрушены почти 40% зданий. Несмотря на это, там остается около 4,5 тысяч населения. Начальник сектора реагирования Патрульной полиции рассказывает, что в местную школу несколько недель назад попали два артиллерийских снаряда. В учебном заведении разрушены стены и выбиты окна с обеих сторон.

Полуразрушенный Волчанск / Скриншоты из видео 24 Канала

Бьют оккупанты и по жилому сектору – снаряды попадают прямо в квартиры многоэтажных домов. Разрушили россияне и местный рынок. В середине апреля туда упала российская бомба ФАБ-500.

Государство-террорист, постоянно это делает, постоянно обстреливает. Зачем вот недавно они обстреляли церковь? Зачем они обстреливают гражданскую инфраструктуру? Разрушают, постоянно терроризируют население, давят морально тем самым на людей,

– отметил Алексей Харьковский.

Кроме постоянных обстрелов, основная проблема местных – отсутствие работы. До полномасштабной войны России против Украины в городе было много предприятий и компаний. Сейчас, чтобы выжить, люди сажают овощи.

Подготовка к зиме

Прошлая зима для Волчанска была достаточно тяжелой. В городе нет отопления, ведь газовая линия проходила из России. Поэтому те, кто остается там, нуждаются в поддержке и помощи. В настоящее время идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Поэтому есть потребность в буржуйках, электрообогревателях и электроплитках.

"Крайне нужны нам сейчас и строительные материалы, потому что после разрушения нужно восстанавливать дома. Это первая проблема, на которую мы натыкаемся. Мы сейчас уже готовимся к зиме", – сказал начальник Волчанской военной городской администрации Тамаз Гамбарашвили.

Нужна помощь

Еще одна проблема в городе – брошенные животные. Раньше туда приезжали волонтеры и привозили для них еду. Сейчас с этим проблемно. Несмотря на разрушения и обстрелы, жители Волчанска помогают и пушистым. Есть потребность в их вывозе и кормлении.

Оккупанты продолжают обстреливать город и села неподалеку. В настоящее время с территории общины – из 9 населенных пунктов – идет эвакуация. Она обязательна для детей. Так, на безопасную территорию планируют вывезти около 200 детей с родителями и опекунами.

Что происходит на Харьковщине