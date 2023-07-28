Россияне видят гуманитарные грузы и бьют: страшные кадры из полуразрушенного Волчанска
Волчанск в Харьковской области постоянно находится под обстрелами россиян, ведь до границы со страной-агрессором всего 3 километра. Оккупанты видят, что в город везут гуманитарные грузы, но все равно обстреливают населенный пункт.
Как отметила корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, всего в Волчанской общине 22 населенных пункта. Они расположены вдоль границы с Россией, поэтому в постоянной опасности.
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Села, недалеко от города, постоянно попадают под обстрел. Туда привозят гуманитарные грузы, ведь в этих населённых пунктах нет аптек и магазинов. Жизнь там обеспечивают волонтеры, международные фонды вместе с курирующими это украинскими службами.
Постоянные обстрелы и отсутствие работы
В городе повреждены или разрушены почти 40% зданий. Несмотря на это, там остается около 4,5 тысяч населения. Начальник сектора реагирования Патрульной полиции рассказывает, что в местную школу несколько недель назад попали два артиллерийских снаряда. В учебном заведении разрушены стены и выбиты окна с обеих сторон.
Полуразрушенный Волчанск / Скриншоты из видео 24 Канала
Бьют оккупанты и по жилому сектору – снаряды попадают прямо в квартиры многоэтажных домов. Разрушили россияне и местный рынок. В середине апреля туда упала российская бомба ФАБ-500.
Государство-террорист, постоянно это делает, постоянно обстреливает. Зачем вот недавно они обстреляли церковь? Зачем они обстреливают гражданскую инфраструктуру? Разрушают, постоянно терроризируют население, давят морально тем самым на людей,
– отметил Алексей Харьковский.
Кроме постоянных обстрелов, основная проблема местных – отсутствие работы. До полномасштабной войны России против Украины в городе было много предприятий и компаний. Сейчас, чтобы выжить, люди сажают овощи.
Подготовка к зиме
Прошлая зима для Волчанска была достаточно тяжелой. В городе нет отопления, ведь газовая линия проходила из России. Поэтому те, кто остается там, нуждаются в поддержке и помощи. В настоящее время идет подготовка к осенне-зимнему периоду. Поэтому есть потребность в буржуйках, электрообогревателях и электроплитках.
"Крайне нужны нам сейчас и строительные материалы, потому что после разрушения нужно восстанавливать дома. Это первая проблема, на которую мы натыкаемся. Мы сейчас уже готовимся к зиме", – сказал начальник Волчанской военной городской администрации Тамаз Гамбарашвили.
Нужна помощь
Еще одна проблема в городе – брошенные животные. Раньше туда приезжали волонтеры и привозили для них еду. Сейчас с этим проблемно. Несмотря на разрушения и обстрелы, жители Волчанска помогают и пушистым. Есть потребность в их вывозе и кормлении.
Оккупанты продолжают обстреливать город и села неподалеку. В настоящее время с территории общины – из 9 населенных пунктов – идет эвакуация. Она обязательна для детей. Так, на безопасную территорию планируют вывезти около 200 детей с родителями и опекунами.
Что происходит на Харьковщине
- Россияне в ночь на 27 июля нанесли удар по поселку Ковшаровка в Купянщине. Рядом с 5-этажкой оккупанты сбросили управляемую авиабомбу КАБ-250. Погибла 74-летняя женщина. Еще четыре человека получили ранения.
- Ночью 27 июля враг попал ракетой С-300 в нежилое здание. Произошло это в поселке Большой Бурлук Купянского района.
- Саперы-водолазы взорвали российскую авиабомбу ФАБ-500. Полутонную бомбу уничтожили в Купянском районе на реке Оскол.