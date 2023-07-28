Як зауважила кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, всього у Вовчанській громаді 22 населених пункти. Вони розташовані вздовж кордону з Росією, тож у постійній небезпеці.

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Села, які неподалік міста, постійно потрапляють під обстріл. Туди привозять гуманітарні вантажі, адже у цих населених пунктах немає аптек та магазинів. Життя там забезпечують волонтери, міжнародні фонди разом з українськими службами, які це курують.

Постійні обстріли та відсутність роботи

У місті пошкоджені або зруйновані майже 40% будівель. Попри це, там залишається близько 4,5 тисячі населення. Начальник сектору реагування Патрульної поліції розповідає, що в місцеву школу кілька тижнів тому влучили два артилерійських снаряди. У навчальному закладі зруйновані стіни та вибиті шибки з обох боків.

Напівзруйнований Вовчанськ / Скріншоти з відео 24 Каналу

Б'ють окупанти й по житловому сектору – снаряди потрапляють просто у квартири багатоповерхових будинків. Зруйнували росіяни й місцевий ринок. В середині квітня туди впала російська бомба ФАБ-500.

Держава-терорист, яка постійно це робить, постійно обстрілює. Навіщо от нещодавно вони обстріляли церкву? Навіщо вони обстрілюють цивільну інфраструктуру? Руйнують, постійно тероризують населення, тиснуть морально тим самим на людей,

– наголосив Олексій Харківський.

Окрім постійних обстрілів, основна проблема місцевих – відсутність роботи. До повномасштабної війни Росії проти України у місті було багато підприємств та компаній. Нині, аби вижити, люди саджають городину.

Підготовка до зими

Минула зима для Вовчанська була досить важкою. У місті немає опалення, адже газова лінія йшла з Росії. Тому ті, хто залишається там, потребує підтримки та допомоги. Нині триває підготовка до осінньо-зимового періоду. Тож є потреба в буржуйках, електрообігрівачах та електроплитках.

"Вкрай потрібні нам зараз і будівельні матеріали, тому що після руйнації потрібно відновлювати будинки. Це перша проблема, на яку ми натикаємося. Ми зараз уже готуємося до зими", – сказав начальник Вовчанської військової міської адміністрації Тамаз Гамбарашвілі.

Треба допомога

Ще одна проблема в місті – покинуті тварини. Раніше туди приїздили волонтери й привозили для них їжу. Нині з цим проблемно. Попри руйнування та обстріли, мешканці Вовчанська допомагають і пухнастим. Є потреба у їх вивезенні та годуванні.

Окупанти продовжують обстрілювати місто та села неподалік. Нині з території громади – з 9 населених пунктів – триває евакуація. Вона обов'язкова для дітей. Так на безпечну територію планують вивезти близько 200 дітей з батьками та опікунами.

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