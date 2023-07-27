Продвижение ВСУ в Кременную разорвет логистику россиян и откроет путь в тыл Бахмута, – NYT
Источник:The New York Times
Западные СМИ проанализировали ситуацию на Востоке Украины после полномасштабного вторжения России. Журналисты описали тактику, которую в последнее время используют российские захватчики.
Как пишет издание, российские оккупанты наступают на северо-востоке Украины. Речь идет об участке фронта около 100 километров в длину.
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Что изменилось на Востоке
Западные журналисты заявляют, что ситуация на фронте в направлении Купянска на Харьковщине и Лимана Донецкой области становится все более напряженной в последнее время. По информации издания, оккупанты имеют "небольшие прорывы" на участке от Купянска до Кременной. В то же время в ВСУ отмечают, что у противника там незначительные успехи. Силам обороны удалось вернуть контроль над частью утраченных территорий.
Аналитики тоже не подтверждают кремлевские вбросы о якобы серьезном продвижении россиян. Издание также цитирует украинских командиров и осторожно делится положительными прогнозами в пользу ВСУ.
Если украинцы смогут удержать свои позиции и в конце концов продвинуться в направлении Кременной, они могут разорвать важную логистическую линию России и попытаться обогнуть тыл Бахмута.
– отмечается в статье.
Какая тактика у россиян
Российские захватчики перед штурмом позиций ВСУ выпускают десятки ракет и минометных снарядов. Затем они отправляют бывших зеков из так называемых отрядов "Шторм-Z". Во второй линии обороны находятся заградительные отряды, созданные из кадыровцев. А уже дальше идут кадровые российские военные.
Отмечается, что оккупанты активизировали штурмы в этом регионе в течение последних недель. Захватчики используют днем в два-три раза больше снарядов, чем Силы обороны.
Последние новости об успехах ВСУ
- Недавно лейтенант батальона "Свобода" Национальной гвардии Украины Владимир Назаренко в разговоре с 24 Каналом заявил, что на Бахмутском направлении наши защитники заняли важные высоты и вытесняют окупантов. По его словам, ВСУ активно давят на россиян и наносят удары с чрезвычайно высокой интенсивностью.
- Также об успехах Сил обороны сообщил представитель Генштаба Андрей Ковалев. В районе Старомайорского наши воины закрепились на достигнутых рубежах. Они работают артиллерией по враждебным целям и осуществляют меры по контрбатарейной борьбе.