Продвижение ВСУ в Кременную разорвет логистику россиян и откроет путь в тыл Бахмута, – NYT

Западные СМИ проанализировали ситуацию на Востоке Украины после полномасштабного вторжения России. Журналисты описали тактику, которую в последнее время используют российские захватчики.

Как пишет издание, российские оккупанты наступают на северо-востоке Украины. Речь идет об участке фронта около 100 километров в длину.

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Что изменилось на Востоке

Западные журналисты заявляют, что ситуация на фронте в направлении Купянска на Харьковщине и Лимана Донецкой области становится все более напряженной в последнее время. По информации издания, оккупанты имеют "небольшие прорывы" на участке от Купянска до Кременной. В то же время в ВСУ отмечают, что у противника там незначительные успехи. Силам обороны удалось вернуть контроль над частью утраченных территорий.

Аналитики тоже не подтверждают кремлевские вбросы о якобы серьезном продвижении россиян. Издание также цитирует украинских командиров и осторожно делится положительными прогнозами в пользу ВСУ.

Если украинцы смогут удержать свои позиции и в конце концов продвинуться в направлении Кременной, они могут разорвать важную логистическую линию России и попытаться обогнуть тыл Бахмута.

– отмечается в статье.

Какая тактика у россиян

, недавно спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул, что тактическая линия вблизи Купянска особо не изменилась. А еще он опроверг вражеские фейки о якобы потере нашими защитниками 3 населенных пунктов в Луганской области.

Российские захватчики перед штурмом позиций ВСУ выпускают десятки ракет и минометных снарядов. Затем они отправляют бывших зеков из так называемых отрядов "Шторм-Z". Во второй линии обороны находятся заградительные отряды, созданные из кадыровцев. А уже дальше идут кадровые российские военные.

Отмечается, что оккупанты активизировали штурмы в этом регионе в течение последних недель. Захватчики используют днем в два-три раза больше снарядов, чем Силы обороны.

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