Какая-то теория заговора, – "слуга" Жмеренецкий о ДТП с участием Трухина
Источник:24 канал
До сих пор на слуху ДТП с народным депутатом Александром Трухиным. Вокруг этой ситуации есть много слухов.
В то же время конкретных фактов якобы нет. Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр сказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Жмеренецкий.
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По его словам, в ситуации с Трухиным происходит детективная история.
Какая-то теория заговора. Очень много разных слухов, но нет фактажа,
– сказал Жмеренецкий.
Он отметил, если видео не выкладывают полицейские, то мог бы опубликовать кто-то другой, например, очевидцы.Отметим! По информации СМИ, у полиции есть видеозапись, подтверждающая, что за рулем был именно Трухин.
Жмеренецкий: Мы с вами не следователи и не суд
Ведь на предыдущем видео видно, как нардеп стоит возле автомобиля. А в теориях заговора, мол, говорят об алкогольном опьянении.
Как считает "слуга", сначала нужно дождаться вердикта – и уже потом делать выводы. "Мы с вами не следователи и не суд. Можем гипотезировать, но какая-то от этого польза", – сказал он.
Трухин не избежит ответственности
За каждым из депутатов, рассказал нардеп, следят, фальсифицируют факты, подтасовывают записи – иногда даже склеивают фрагменты видео, где якобы кого-то видно. Но, по его мнению, оценивать информацию без исследований экспертов, правоохранительных органов нет смысла.
"Я хочу сказать, что если он совершил ДТП, если на видеозаписях и показаниях свидетелей это установят, то он не избежит ни политической ответственности – то есть его исключат из партии, ни административной", – подчеркнул Жмеренецкий.
ДТП с участием Трухина: главное
- На Бориспольской трассе в Киеве в конце августа произошло ДТП с участием Трухина.
- В нем пострадали по меньшей мере 6 человек, в том числе руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Впервые полиция прокомментировала ДТП только через неделю.
- Сам нардеп только 7 сентября заявил, что следователи и адвокаты запретили ему комментировать ход расследования.