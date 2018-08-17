Какая грудь нравится бедным и богатым мужчинам
Оказывается, степень материального достатка мужчины влияет на его предпочтения в женской физиологии.
Об этом сообщили психологи и ученые в ходе исследования – они проверяли, каких женщин выберут мужчины с меньшим доходом. То же самое провели и с группой мужчин, у которых нет проблем с финансами, передает Мedikforum.
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Им показывали анимированные женские фигуры с разным размером груди. Все участники эксперимента должны были оценивать женщин по степени физической привлекательности.
Выяснилось, богатые мужчины предпочитают женщин с небольшим размером груди, а мужчины с худшим финансовым положением предпочитают пышногрудых женщин.
Затем эксперимент повторили, но одна группа добровольцев была голодная, а вторая – хорошо накормлена. Оказалось, что голодные мужчины хотят женщин с большой грудью, а сытые – с меньшими габаритами прелестей.
Богатых мужчин привлекают женщины с меньшей грудью, а бедных наоборот – с большой
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