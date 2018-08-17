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Какая грудь нравится бедным и богатым мужчинам

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Какая грудь нравится мужчинам
Какая грудь нравится мужчинам / unsplash.com

Оказывается, степень материального достатка мужчины влияет на его предпочтения в женской физиологии.

Об этом сообщили психологи и ученые в ходе исследования – они проверяли, каких женщин выберут мужчины с меньшим доходом. То же самое провели и с группой мужчин, у которых нет проблем с финансами, передает Мedikforum

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Им показывали анимированные женские фигуры с разным размером груди. Все участники эксперимента должны были оценивать женщин по степени физической привлекательности.

Выяснилось, богатые мужчины предпочитают женщин с небольшим размером груди, а мужчины с худшим финансовым положением предпочитают пышногрудых женщин.

Затем эксперимент повторили, но одна группа добровольцев была голодная, а вторая – хорошо накормлена. Оказалось, что голодные мужчины хотят женщин с большой грудью, а сытые – с меньшими габаритами прелестей.

Які груди подобаються чоловікам

Богатых мужчин привлекают женщины с меньшей грудью, а бедных наоборот – с большой

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Секс Психология
Источник: 24 Канал
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