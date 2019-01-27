Какая пища может привести к проблемам с памятью и снижению стрессоустойчивости
Еда играет важную роль в жизни человека. И речь идет не только о насыщении полезными микроэлементами или витаминами, но и о памяти, обучении и стрессе.
Врач Андрей Беловешкин отмечает, что так называемая мягкая, измельченная пища (soft diet) может привести к ухудшению рабочей памяти.
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Также она может понизить нейрогенез в гиппокампе (часть мозга) и увеличивает риск нейродегенеративных расстройств.
Избыток мягкой пищи снижает стрессоустойчивость человека и здоровье зубов.
Последние исследования подтверждают: жевание при стрессе снижает активность стрессовой оси и когнитивный дефицит, вызванный стрессовым повреждениями гиппокампа.
Жевания также хорошо влияет на мозговой кровоток, а исследования МРТ показывают, что оно влияет на функцию мозжечка, который связан с контролем ритмической двигательной активности. Процесс жевания снижает уровень выделения норадреналина в миндалине и уровне АКТГ (гормон, отвечающий за активность надпочечников) и гормона стресса кортизола.
Врач отмечает, что удаление зубов у животных приводит к нарушению памяти проблем в обучении. Но после их восстановления, улучшаются когнитивные функции, даже у старых животных. Жевания полезно не только для животных, но и для людей. При избытке стресса у человека часто возникает бруксизм – скрежетание зубами во сне, который увеличивает риск кариеса и других проблем.
Чем интенсивнее жевание, тем заметнее снижаются уровни кортизола и адреналина. Быстрое жевания снижает уровень кортизола на 26% за 20 минут.
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