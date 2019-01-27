Какая пища может привести к проблемам с памятью и снижению стрессоустойчивости

Еда играет важную роль в жизни человека. И речь идет не только о насыщении полезными микроэлементами или витаминами, но и о памяти, обучении и стрессе.

Врач Андрей Беловешкин отмечает, что так называемая мягкая, измельченная пища (soft diet) может привести к ухудшению рабочей памяти.

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Также она может понизить нейрогенез в гиппокампе (часть мозга) и увеличивает риск нейродегенеративных расстройств.

Гиппокамп – что это? Это один из немногих отделов мозга, способный производить новые нейроны. Этот процесс называется нейрогенез. Он увеличивает открытость сетей памяти для нового учения. Гиппокамп также отвечает за пространственное ориентирование, участвует в управлении эмоциями.

Избыток мягкой пищи снижает стрессоустойчивость человека и здоровье зубов.

Последние исследования подтверждают: жевание при стрессе снижает активность стрессовой оси и когнитивный дефицит, вызванный стрессовым повреждениями гиппокампа.

Жевания также хорошо влияет на мозговой кровоток, а исследования МРТ показывают, что оно влияет на функцию мозжечка, который связан с контролем ритмической двигательной активности. Процесс жевания снижает уровень выделения норадреналина в миндалине и уровне АКТГ (гормон, отвечающий за активность надпочечников) и гормона стресса кортизола.

Врач отмечает, что удаление зубов у животных приводит к нарушению памяти проблем в обучении. Но после их восстановления, улучшаются когнитивные функции, даже у старых животных. Жевания полезно не только для животных, но и для людей. При избытке стресса у человека часто возникает бруксизм – скрежетание зубами во сне, который увеличивает риск кариеса и других проблем.

Чем интенсивнее жевание, тем заметнее снижаются уровни кортизола и адреналина. Быстрое жевания снижает уровень кортизола на 26% за 20 минут.

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