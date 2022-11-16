Российский политолог рассказал, какую главную задачу сейчас хочет воплотить Путин
Российская стратегия по захвату Украины потерпела крах в первые месяцы войны. С тех пор в Кремле нет стратегических подходов для своей будущей активности.
В Москве пользуются тактикой "тушения пожаров" и сосредоточены на достижении единой цели. Об этом 24 каналу рассказал российский политолог Аббас Галлямов.
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Тактика вместо стратегии
Эксперт отметил, что у Путина нет стратегической цели и он давно уже не живет стратегиями, а пользуется лишь тактикой.
Это происходит по крайней мере с марта, когда стало ясно, что "блицкриг" провалился. Теперь для него единственная задача – удержать власть и ничего больше. Что он будет делать с этой властью: попытается ли воссоздать СССР или строить социализм – то, что мы вкладываем в понятие стратегии... Ничего подобного нет,
– объяснил обозреватель.
Он указал, что в Кремле все делают в режиме "повседневности".
"То есть, что там будет через месяц – мало кто думает", – убежден Галлямов.
Есть ли у Путина стратегия на будущее: смотрите видео
Российский неоантиколониализм
По словам политолога, в Кремле недавно придумали и запустили историю о том, что Россия может стать лидером антиколониального движения во всем мире.
Они опоздали примерно на 50 – 70 лет, поскольку антиколониального движения как такового нет. Есть попытки использовать антиколониальную риторику в странах "третьего мира", но это что-то разобраное по разным странам, а не то, что лежит поверх национальных границ,
– заметил аналитик.
По его мнению, следует понимать, что страны "третьего мира" только недавно начали модернизацию и там доминируют "архаические ценности".
"Та же Латинская Америка зациклена на силе и доблести, а тут Россия приходит и говорит, что всех "возглавит". Абсолютно какая-то убогая концепция. Им нужно постоянно что-то возглавлять и постоянно кого-то "вести за собой". То есть в Кремле очень страшное желание это делать и без этого они просто так жить не могут", – резюмировал Галлямов.
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