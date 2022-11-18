Мариуполь или Мелитополь: Жданов спрогнозировал, какой город могут освободить быстрее
Военные эксперты отмечают, что ВСУ имеют возможность в ближайшее время освободить Мариуполь и Мелитополь от российских захватчиков. Однако усиление российских группировок на Запорожском и Донецком направлениях могут скорректировать планы украинских военных.
Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он отметил, что есть возможность деоккупировать Мелитополь.
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Усилились и попытались наступать
По словам эксперта, группировка оккупантов, вышедших из Правого берега Днепра, скорее всего будет разделена на два направления – Запорожское и Донецкое.
Первые отголоски этого усиления мы уже видим – попытки наступления оккупантов в направлении Гуляйполя на Запорожье. Они усилились и сразу попытались наступать,
– подчеркивает Жданов.
Россияне делают из Мелитополя укрепрайон
Он отметил, что замечены российские колонны с новыми тактическими пометками, но на них есть и старые отметки.
"Это говорит о том, что военная техника вышла из Правого берега Днепра – именно из Херсонской области", – считает собеседник.
Жданов отметил, что она направляется в Донецк, и это уже подтвердил Генштаб: Запорожское и Донецкое направления будут усиливаться именно войсками и техникой, которые вышли из Правобережья.
Следовательно, вопрос освобождения Мариуполя пока не актуален. А вот деоккупация Мелитополя, по-моему, вероятно возможна до января. Хотя россияне делают из него довольно сильный укрепрайон,
– подчеркнул эксперт.
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Ситуация вокруг Мелитополя: что известно
- По мнению военного эксперта Юрия Федорова, после освобождения Херсона ВСУ в ближайшее время, возможно, деоккупирует Мелитополь. Если украинские военные смогут прорваться в город, окружить его, вся оборона россиян на Юге Украины рухнет.
- Американский генерал Бен Ходжес предположил, что с сегодняшними темпами контрнаступления Украина уже к январю может занять Мариуполь и Мелитополь.
- По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, шансы на то, что ВСУ зайдут до Нового года по крайней мере в Мелитополь, достаточно высоки.
- Бывший американский военный Чак Пфаррер считает, что следующей целью для ВСУ станет город Мелитополь. По его мнению, Украина способна использовать свое преимущество и отвоевать больше своих территорий.