Мощное огневое воздействие: чем отличаются кассетные снаряды россиян от тех, что используют ВСУ

Украина начала использовать кассетные боеприпасы в борьбе с российскими захватчиками. Это подтвердили в Вашингтоне и отметили положительную оценку ВСУ в работе с ними. Впрочем, точно говорить о результатах эффективности применения данного вида вооружения пока рано.

Об этом 24 Каналу подчеркнул военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он объяснил главное отличие имеющихся у нас боеприпасов от используемых Россией.

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Преимущества и отличия

Одни из первых главных отличий – высокоточность и эффективность. Вероятность отказа от детонации суббоеприпаса у них значительно меньше, чем у российских.

"Также они более дальнобойны, чем российские и советские аналоги. Если мы говорим о наших боеприпасах для ствольной артиллерии с унитарной боевой частью, то мы все равно используем модификации, которые разрабатывали в советском союзе. Сейчас мы используем другие по качеству боеприпасы", – сказал военно-политический обозреватель.

Александр Коваленко о применении кассетных боеприпасов: смотреть видео

Еще одно преимущество и отличие – огневое воздействие. Таким образом коэффициент работы наших военных повышается.

То есть у нас более качественные средства поражения, которых становится для нашей артиллерии больше. И это, безусловно, повышает коэффициент полезного действия от работы нашей артиллерии,

– добавил Александр Коваленко.

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