Отход из Авдеевки был не так страшен: какими могут быть последствия потери Часового Яра

Так называемый советник главы квазиреспублики "днр" Ян Гагин 5 апреля заявил о том, что российским захватчикам якобы остается около полукилометра до Часового Яра. В ВСУ опровергли информацию россиян. Однако отметили, что в районе идут ожесточенные бои.

Часов Яр, который расположен к западу от Бахмута, является стратегической высотой. Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какие последствия для Сил обороны Украины будет иметь потеря этого населенного пункта.

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Последствия будут катастрофическими

Сейчас россияне действительно находятся недалеко от Часового Яра. Несколько ДРГ групп заскакивало, в частности на окраины, но были уничтожены артиллерийским огнем. Сейчас россиян в живом виде в Часовом Яру нет, хотя в окрестностях продолжаются очень тяжелые бои.

Оккупационная армия пытается с трех сторон подходить к Часовому Яру, чтобы выдавить наши войска. Как отметил Свитан, потеря этого города приведет к тому, что Силы обороны могут отступать на вторую линию в Константиновку, Дружковку, Славянска и Краматорска.

Наступление россиян на Часов Яр: смотрите на карте

Отход от этой господствующей высоты даст россиянам возможность начать движение на Константиновку с юга, ведь сейчас враг не может этого сделать. Также оккупационная армия сможет наступать с севера Славянска со стороны Дружковки и Краматорска.

Потеря Часового Яра приведет к управляемому отходу наших войск и подвергнет опасности жителей городов Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска. Ведь когда туда подойдет линия фронта, то армейская артиллерия начнет доставать до этих четырех городов.

Пройти их россияне не смогут, ведь это слишком большие, больше даже Авдеевки, населенные пункты. Мы их там остановим, но разрушения будут на уровне Бахмута. Мы держимся за Часов Яр, потому что понимаем, чем это может закончиться,

– сказал военный эксперт.

Достаточное количество боеприпасов остановит российское движение. Поэтому надо увеличивать нормы в районе Часового Яра, просить о помощи партнеров, чтобы не получилось как с Авдеевкой.

Авдеевский гарнизон можно было удерживать. Там даже лучше оборона была, чем в Часовом Яру, но нехватка боеприпасов привела к тому, что нам пришлось принимать решение об отходе. Не хотелось бы ту же картину повторить в районе Часового Яра,

– добавил Свитан.

Отход из Авдеевки не такой страшный как из Часового Яра. Ведь отойти от Авдеевки можно на уровень линии обороны Очеретяное, Курахово, Карловка. А вот с Часовым Яром проблема в том, что придется отходить под города.

Какая ситуация в Часовом Яру