Продвигаются ценой десятков тысяч жизней: какие направления враг считает для себя стратегическими

Общую группировку российских войск на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей оценивают в более чем 70 тысяч. Но сейчас этого количества хватает для того, чтобы удерживать левобережье Днепра в Херсонской области.

Об этом 24 Каналу заявил народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко, отметив, что плацдарм оттягивает большое количество войск. Он добавил, что россияне его удерживают, однако ежедневно несут большие потери.

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"От нас будет зависеть, как будут подразделения пополняться после потерь, насколько мы их будем наносить массированно", – сказал Костенко.

Время года вносит свои коррективы в ведение боевых действий и место плацдарма ВСУ. Сейчас у украинских войск не очень большие возможности, чтобы его расширить. Ныне основная задача Сил обороны – удерживать его.

"И уже ждать тепла для того, чтобы можно было активнее двигаться там", – отметил нардеп.

Стратегическое направление для врага

Оккупанты видят для себя более стратегическим то направление, где они создали для себя условия. Говорится, например, об Авдеевском направлении.

Они понимают, что там положив тысячи россиян, они смогут достичь какого-то "успеха". Плюс, очень опасно то, что они уже закрепились в самой Авдеевке. Они начинают понемногу продвигаться. И это проблема,

– отметил секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности.

Это направление – фактически "политическая война" для Владимира Путина. Ведь в своих комментариях во время предвыборной кампании глава Кремля уделяет много внимания именно Авдеевке.

"Мы так понимаем, что они поставили задачу до выборов любой ценой её захватить. Южное направление – оно для них более стабильное, даже несмотря на то, что там есть наши плацдармы", – сказал Роман Костенко.

Однако враг там находится в выгодных высотах. Поэтому украинским армейцам надо приложить немало усилий. Для расширения плацдарма необходимы дополнительные ресурсы и действия. Враг четко понимает, где имеет перспективу, поэтому делает ставку на Восток Украины.

Сейчас Путин преследует исключительно переизбрание и "отмывание" своей репутации, и попытками истощить Запад долгой войной. Все, что происходит на поле боя, – это вопрос, который он делегировал своим генералам, которые, конечно, во время войны там имеют больше преференций,

– добавил парламентарий.

Российским генералам все равно, сколько они положат своего личного состава. Их задача – чтобы их не сняли с должности. Именно поэтому они обещают Путину маленькие "победы".

Какова ситуация на фронте