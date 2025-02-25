Для нас все просто и понятно: как бойцы ВСУ на фронте реагируют на заявления политиков

Любые переговоры по безопасности и прекращению огня опираются на ситуацию на линии фронта. Сегодня одна из задач ВСУ – обеспечить возможность, чтобы украинское политическое руководство имело достаточно козырей в руках на будущих переговорах.

Об этом в эфире 24 Канала отметил политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, выразив мнение, что переговоры – это вопрос комплексный, он предусматривает не только достижение справедливого мира, но и необходимость развития Украины, привлечения к ответственности российских военных преступников, получение компенсации от России за все, что она разрушила.

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Когда могут начаться переговоры и сколько продлятся?

Политолог и военнослужащий ВСУ отметил, что сейчас есть много вопросов, которые надо обсудить, поэтому, по его убеждению, не может переговорный процесс длиться условно неделю.

Это будет обсуждаться не менее, чем весь этот год. Поэтому держим строй, тыл, фронт. Надо понимать, что за 1 – 2 недели ничего кардинально для нас не изменится,

– отметил Сазонов.

На чьей стороне будет 2025 год – вопрос сложный, но в России, как заметил Сазонов, действительно наступают тяжелые времена, а конец года для россиян вообще будет критическим, поскольку они "доедают" свой Фонд национального благополучия, поэтому с финансами будут плохи дела.

Вряд ли кто-то будет начинать переговоры, находясь на грани обвала. Поэтому серьезные переговоры, без ультиматума, будут в конце лета, если с России не снимут санкции,

– спрогнозировал Сазонов.

Какие настроения в ВСУ на фоне событий на политической арене?

Сейчас наконец-то проснулась Европа, поскольку поняла, что никто из-за океана не будет заниматься ее безопасностью. ЕС, как отметил Сазонов, понял, что надо начинать действовать, искать деньги. Он подчеркнул, что стоит помнить, кто сейчас сдерживает основную угрозу. Это делает Украина. Украинцы сейчас объединяются, а в армии, по словам Сазонова, никакой паники на фоне политических новостей нет.

В нашей 41-й бригаде мы сейчас работаем на очень ответственном участке фронта, на Курщине. Настроение у нас нормальное, волонтеры помогают, все у нас есть,

– рассказал Сазонов.

Военнослужащий поделился, что сейчас в его бригаде начинается масштабная рекрутинговая кампания для привлечения новобранцев не по мобилизации, а по контракту. Это важно, потому что будущее Украины, с его слов – за профессиональной армией.

"Нас эти все новости политики, от которых я сам иногда хватаюсь за голову, с рабочего ритма не сбивают. Мы понимаем, что впереди есть враг, а позади – семья, страна. Что там заявил Трамп, Путин, Макрон, Мерц – это, конечно, очень интересно и важно, но для нас ничего не меняет, у нас есть дрон, автомат, миномет и враг, все просто и понятно", – подытожил Сазонов.

Напомним, что на днях Макрон созвал несколько саммитов, чтобы обсудить вопросы безопасности с европейскими лидерами. Издание Bloomberg сообщило, что 2 марта может пройти новая встреча политиков ЕС, но уже в Великобритании. Тема для обсуждения – российско-украинская война. Европа нацелена на то, чтобы противостоять сближению Трампа с Путиным.

Отметим, что президент США Трамп высказался о том, что гарантом безопасности для нашего государства после подписания мирного соглашения должна выступить Европа, а не Соединенные Штаты. Американский лидер также уверен, что США удастся один раз "уладить ситуацию и в Украине войны больше не будет".