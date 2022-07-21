Сейчас для путина юг Украины важнее, чем полностью разрушенный восток, – херсонский активист

Вооруженные Силы Украины смело сдерживают российских захватчиков по всей линии фронта. Сейчас путин будет пытаться всеми силами удержать оккупированные территории на юге Украины.

Такое мнение 24 каналу высказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он прокомментировал состоявшиеся 13 июля в Стамбуле переговоры по разблокированию экспорта украинского зерна.

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Дипломаты предполагали, что россия и Украина могли бы согласиться на перемирие во время того, как по Черному морю будут идти суда с грузами. По мнению экспертов, путин мог бы использовать так называемое перемирие для передислокации войск. В частности, с юга части российской армии могли бы перебросить на восток Украины.

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Молчанов считает, что если бы определенное перемирие между Украиной и россией все же было достигнуто, кремль наоборот пытался бы усилить свои позиции на юге Украины.

Я думаю, для путина юг важнее востока, который уже совершенно разрушен. Там ведь на территориях, захваченных россиянами, вся городская инфраструктура уничтожена,

– отметил он.

"Хоть бы не случилось так, что они (россияне – 24 канал) с востока будут перебрасывать силы на юг для дополнительной защиты", – добавил активист.

Положение российской армии

По словам Молчанова, путин понимает, что на востоке Украины ему мало что угрожает. В частности, потому, что глава кремля не боится потерь среди своих войск. Ведь значительную часть российской армии на восточном фронте составляет принудительно мобилизованное население Донбасса.

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"Это население сейчас является для россиян более или менее надежным живым щитом. Они использовали этих людей для заваливания "мясом" позиций ВСУ. Принудительно мобилизованных бросали на украинские позиции с плохим оснащением, иногда даже без бронежилетов", – рассказал активист.

Чего боятся оккупанты

На юге, по словам Молчанова, россияне имеют паритет в живой силе и определенное преимущество в артиллерии. Несмотря на это, оккупанты боятся контрнаступления ВСУ. Захватчики опасаются того, что их группировка на правом берегу Днепра может быть отрезана.

"Они (оккупанты – 24 канал) имеют дальнобойные РСЗО типа "Торнадо". Они могут разместить их на левом берегу Днепра, например, в районе Новой Каховки, Олешек и Голой Пристани. И оттуда "доставать" до линии фронта", – сказал активист.

Как будут реагировать херсонцы

Он добавил, что какими бы ни были планы россиян, жители временно оккупированной Херсонщины отнесутся к возможному перемирию очень негативно.

Всеми херсонцами это будет восприниматься как яростная измена. Это не стоит того,

– подчеркнул Молчанов.

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