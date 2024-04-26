"Грубая сила не решает ничего": командующий ДШВ назвал преимущество ВСУ над армией России
Командующий Десантно-штурмовыми войсками Игорь Скибюк заверил, что у Украины есть план войны. Это дает нам преимущество над российской армией.
Украинская армия имеет планы военных кампаний. Скибюк сообщил об этом в эфире телемарафона, передает 24 Канал. По его словам, Украина также превосходит армию России в эффективности командования на фронте.
Читайте также: Военный обозреватель назвал жирные цели, по которым прежде всего стоит бить ракетами ATACMS
Украина имеет план на войну и продолжение военной кампании
Украинское командование имеет четкое видение продолжения войны и планы будущих кампаний.
Мы понимаем, что мы делаем, и в понимании того, что мы делаем, мы превосходим противника,
– сказал Игорь Скибюк.
Если бы российская армия численно не преобладала украинскую, то, как считает Скибюк, война уже давно бы закончилась.
"Мы всегда понимаем, что происходит на поле боя, и выбираем варианты, как нам действовать", – высказался командующий ДШВ об эффективности работы штабов.
Важную роль также играет обученность и профессионализм людей, которые руководят операциями.
"Бывает, что грубая сила не решает ничего. Это как технический, профессиональный, легкий боксер, который бьется с таким здоровяком. Так, наверное, выглядит этот поединок. И мы имеем план боя, количество раундов. Думаю, будет время, когда мы отправим его в нокаут", – подытожил Скибюк.
Что происходит на фронте: последние новости
- Сейчас на передовой остается сложной ситуация на Авдеевском направлении. Кое-где российская армия тактически преобладает, а наши военные вынуждены переходить на дальние позиции.
- Также за минувшие сутки на фронте произошло 114 боевых столкновений. Под огнем оказались украинские защитники на Бахмутском, Лиманском и Купянском направлениях. В целом ВСУ отбили почти 60 атак.
- В то же время вскоре Воздушные силы ВСУ могут получить первые самолеты F-16. Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо считает, что это может произойти еще до начала лета.