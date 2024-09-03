Зона контроля будет увеличиваться: каковы результаты первого этапа курской операции

Почти месяц продолжается курская операция Сил обороны Украины. Сейчас длиться ее первый этап. Курщина стала так называемой буферной зоной.

Об этом в эфире 24 Канала отметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, перечислив результаты курской операции, которая началась украинскими силами 6 августа.

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Россия усиливает свою группировку в Курской области

В Курскую область для усиления российского контингента отправляются силы и средства российских оккупационных войск, которые находятся в зоне боевых действий в Украине. Пока что не с Торецкого и Покровского направлений, но, как подчеркнул Коваленко, всему свое время.

Свойство курской операции заключается в том, что зона контроля будет увеличиваться. Сейчас это 1300 километров квадратных, следующим будет Глушковский район и это очевидно, он постепенно переходит под контроль Сил обороны Украины,

– озвучил Коваленко.

Нарушена логистика противника, пополнен обменный фонд

Военно-политический обозреватель заметил, что в результате курской операции был нанесен удар по логистике россиян. Уже перерезано все рокадное сообщение, логистика у границы, особенно железнодорожная, которая была ближайшей и удобной для россиян.

Кроме того, полностью разрушена автомобильная логистика, постепенно под огневой контроль переходит основная логистическая артерия – трасса Е-38, которая идет от Курска до Рыльска.

Среди результатов курской операции Коваленко назвал и то, что СОУ контролируют крупнейшую газораспределительную станцию в Судже, через которую российский газ транзитом через Украину поступает в страны ЕС.

"Операция в Курской области принесла и большое количество военнопленных, которое российские власти вынуждены обменивать. На Курщине отсутствует стабильная линия боестолкновения, что создает изменчивую ситуацию в области даже на фоне роста там российской группировки. Все это результаты первого этапа курской операции", – отметил Коваленко.