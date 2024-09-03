Про це в етері 24 Каналу зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, перелічивши результати курської операції, яка розпочалась українськими силами 6 серпня.

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Росія підсилює своє угруповання на Курщині

В Курську область для підсилення російського контингенту відправляються сили й засоби російських окупаційних військ, які перебувають в зоні бойових дій в Україні. Поки що не з Торецького й Покровського напрямків, але, як підкреслив Коваленко, всьому свій час.

Властивість курської операції полягає в тому, що зона контролю буде збільшуватися. Зараз це 1300 кілометрів квадратних, наступним буде Глушковський район і це очевидно, він поступово переходить під контроль Сил оборони України,

– озвучив Коваленко.

Порушена логістика противника, поповнено обмінний фонд

Військово-політичний оглядач зауважив, що внаслідок курської операції було завдано удару по логістиці росіян. Вже перерізане все рокадне сполучення, логістика біля кордону, особливо залізнична, яка була найближчою й найзручнішою для росіян.

Крім того, повністю зруйнована автомобільна логістика, поступово під вогневий контроль переходить основна логістична артерія – траса Е-38, яка йде від Курська до Рильська.

Серед результатів курської операції Коваленко назвав й те, що СОУ контролюють найбільшу газорозподільчу станцію в Суджі, через яку російський газ транзитом через Україну надходить в країни ЄС.

"Операція в Курській області принесла й велику кількість військовополонених, яку російська влада змушена обмінювати. На Курщині відсутня стабільна лінія боєзіткнення, що створює мінливу ситуацію в області навіть на тлі зростання там російського угруповання. Все це результати першого етапу курської операції", – наголосив Коваленко.