Под Угледаром снова появилась разбитая "элитная" бригада морской пехоты России, – Дмитрашковский

В Институте изучения войны считают, что россиянам, вероятно, не хватает сил для наступления на Угледар. Но сейчас вблизи города снова появилась разбитая российская бригада морской пехоты.

Об этом 24 Каналу заявил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. Ранее он заявлял, что в Угледаре россияне разбирают дом этаж за этажом, чтобы ВСУ не смогли обустроить позиции.

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"В районе Угледара снова появилась в поле зрения 155 бригада морской пехоты. Восстановить данную бригаду за столь короткий срок – невозможно", – заявил он.

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Это ведь, по его словам, "специалисты", которые должны воевать в воздухе, на море и суше.

И тот термин, который был выделен – это просто напичкание данного подразделения очередным пушечным мясом,

– отметил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления.

Враг уничтожает здания

Что касается наступления на Угледар, Алексей Дмитрашковский отметил, что оккупанты продолжают упорно разрушать здания в городе.

"Не исключением была сегодняшняя ночь. Враг нанес авиационный удар именно по жилым районам города Угледар, разрушив вновь очередной дом", – подытожил он.

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