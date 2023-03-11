Помог бы и в воздухе, и на земле – летчик о финляндском штурмовике F/A-18

В Киев 10 марта прибыла премьер-министр Финляндии Санна Марин и заявила, что они готовы рассмотреть возможность передачи истребителей Украине. Хотя впоследствии эта информация была опровергнута в Финляндии, разговоры о возможности создания авиационной коалиции – это хороший знак.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что Украине необходимы не только истребители, но и соответствующее вооружение.

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По словам военного эксперта, в Финляндии есть хорошие самолеты F/A-18 Hornet уровня истребителей F-16. К тому же, F/A-18 истребитель-бомбардировщик может работать и как штурмовик и палубная машина, некоторые из них являются морского базирования.

Они могли бы помочь нам в выполнении боевых задач и в воздухе, и на земле,

– добавил Свитан.

Важны не только самолеты

Свитан подчеркнул, что вопрос передачи истребителей Украине стоит глобально, это решение зависит не только от Финляндии. Для этого необходимо подготовить инженерно-технический состав, летный состав и т.д.

Еще раз повторю, важна не столько машина, сколько то вооружение, которое с ней будут передавать,

– подчеркнул военный.

Он добавил, что если Украина получит самолеты, но не получит вооружения до них, это не даст результатов.

Рассвет о возможностях F/A-18: смотреть видео

Ракеты могут работать и с МиГ-29.

Свитан сообщил, что некоторые вооружения Украина может применить и с МиГ-29, главное – его получить.

Уже работают HARM, по такой схеме можно повесить "Гарпуны" воздушного базирования, и крылатые ракеты Storm Shadow, и М-120. Главное, чтобы нам их передали,

– подчеркнул полковник.

Он сообщил, что этот вопрос сейчас уже решается, в частности, вопрос с МиГ-29. Хорошим знаком является и продвижение в переговорах по F-16 и F-18. Важно, чтобы это не осталось на уровне разговоров.

Может ли Украина в ближайшее время получить западную авиацию