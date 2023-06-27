Счастье будет, когда созреет, – Гуменюк о хороших новостях на Юге

Коварная армия России бесполезно надеялась, что террористический подрыв Каховской ГЭС, сорвет контрнаступление Вооруженных Сил. К счастью, россияне просчитались и совсем скоро Украина вернет оккупированные территории.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она анонсировала хорошие результаты и в очередной раз отметила важность информационной тишины.

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Мощная агитация и пропаганда

Пока ситуация в Херсонской области достаточно стабильная, однако напряженная. Враг атакует и пытается отбить у Сил обороны хотя бы желание продвигаться вперед.

Счастье любит тишину, поэтому позволим ему созреть и тогда оно будет. Пока нужно держать информационную тишину для того, чтобы мы смогли отработать так, как надо,

– сказала руководитель прессцентра ОК "Юг".

Оккупанты пытаются давить и настроить население на временных оккупированных территориях против ВСУ. Это очень важный посыл, который россияне используют всякий раз, как только Силы обороны начинают активные действия.

Мы с этим сталкивались и при деоккупации правого берега Херсонской области. Сейчас этот механизм враг снова мощно включает в систему агитации и пропаганды на левом берегу Херсона,

– отметила Гуменюк.

Очень важна информационная тишина, которую украинские военные корректируют правильными информационными посылами, общаясь с местным населением.

Какая ситуация на левом берегу Херсонщины: смотрите видео

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