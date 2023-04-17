У россиян огромные проблемы, – военный эксперт оценил возможности "элитных войск"

На Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты начали перебрасывать туда более подготовленные подразделения, спецназовцев и десантно-штурмовые бригады.

Однако восстанавливать действительно боеспособные и профессиональные подразделения, как и раньше, у россиян не получится. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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По словам Черника, с подготовкой так называемых "элитных войск" у россиян есть огромные проблемы. Ведь чтобы подготовить умелого и профессионального солдата необходимо от 4 до 6 месяцев.

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Несмотря на все, не стоит забывать, что Россия имеет сильную "призывную компоненту", заметил военный эксперт. Так владения базовыми навыками управления оружием запоминаются практически на всю жизнь.

Если в свое время были правильно усвоены эти навыки, то чтобы восстановить их, нужно буквально несколько недель, а бывает что и несколько дней,

– добавил военный.

Он подчеркнул, что у части "действительного качества" у россиян есть огромные проблемы. Они не могут готовить войска так, как готовили их к началу вторжения.

По-настоящему подготовленный контингент преимущественно был перемолот в первые месяцы начала полномасштабной войны, однако остатки боеспособных подразделений у них еще есть, их не так уж мало, и еще придется хорошо поработать, чтобы их уничтожить,

– резюмировал Черник.

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