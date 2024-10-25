Что военные из КНДР будут делать на Курском направлении: Черник назвал возможные задачи

Силы обороны Украины могут расширить плацдарм в Курской области. Северокорейские войска, которые недавно прибыли в Россию, могут этому помешать. Прежде всего их попытаются привлечь к строительству фортификационных сооружений.

Таким предположением с 24 Каналом поделился военный эксперт Петр Черник, отметив, что солдаты КНДР с легкостью заменят российских захватчиков, и превратят их в пехоту. Однако относительно их эффективности возникают сомнения, помешать может языковой барьер.

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Как россияне будут использовать солдат КНДР

Украина имеет неплохой плацдарм в Курской области, и даже иногда осуществляет наступательные действия, соответственно его можно расширять.

Северокорейские войска, которые уже попали на Курщину, могут строить оборонительные сооружения. То есть копать окопы, оборудовать их капонирами, минировать и тому подобное.

Условная бригада КНДР может запросто заменить такую же бригаду из России и превратить ее в обычную пехоту. Для них это не составляет большой проблемы,

– отметил военный эксперт.

Не секрет, что матросов с тяжелого ракетного авианосца "Адмирал Кузнецов" россияне превращали в обычную пехотную. Даже несмотря на то, что это довольно затратно и во времени, и в средствах.

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Насколько эффективными могут быть войска КНДР

Черник пропустил, что часть северокорейских военных действительно может быть смелым "пушечным мясом", но есть нюанс. Если 50-тысячный российский корпус до сих пор не может выбить Силы обороны с Курщины, то 12 тысяч солдат из КНДР вряд ли сумеют выполнить эту задачу.

Во-первых, они должны быть обеспечены штатным количеством техники, что почти нереально. Во-вторых, они должны понимать территории, на это нужно время. В-третьих, должно быть максимальное взаимодействие с российскими оккупантами.

Бой – это скоротечное явление. Трудно представляю, как северокорейские войска будут взаимодействовать со своими коллегами из российской армии в части перевода команд. Иногда все происходит за секунды. Язык очень тяжелый: для россиян – северокорейский, для северокорейцев – русский. Переводчиков для обеспечения такого количества войска точно нет,

– констатировал Петр Черник.

Заметим, президент Владимир Зеленский рассказал, что первые северокорейские военные будут применены Россией в зонах боевых действий уже 27 – 28 октября.