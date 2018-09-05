Какие продукты не стоит держать в контейнерах

Хотя пластиковая посуда прекрасно подходит для разнообразных продуктов, некоторые из них не следует хранить в пластиковых контейнерах и кастрюлях, ведь еда может потерять вкус и испортиться.

1. Одним из таких продуктов является обработанное мясо, ведь пластиковый контейнер может его лишить вкуса и уменьшить количество полезных веществ. В частности, это касается котлет и отбивных, сообщает Maximum.

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2. В свежих яйцах и блюдах из яиц значительно быстрее увеличивается количество опасных бактерий (кишечной палочки, сальмонеллы).

3. Если переливать супы и рагу в горячем виде, то они могут потерять вкус и пользу. После охлаждения их можно спокойно хранить в пластиковой посуде.

4. Хранение свежих салатов из овощей в контейнере не продлит их "жизнь" – пластик может изменить вкус, а продукты начнут быстрее портиться.

5. Молочные продукты и молоко очень быстро портятся в пластиковой таре.

К слову, американские педиатры убеждают, что пищевые добавки и вещества, которые используются в изготовлении контейнеров для пищи, могут нанести непоправимый вред детскому организму.

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