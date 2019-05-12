Какие вызовы стоят перед Зеленским: мнение Епифания

Самый главный вызов, стоящий перед избранным президентом Владимиром Зеленским – это сохранение украинского государства. Кроме того, он должен приумножать и развивать те достижения, которые Украина уже имеет. Правда, этому сильно пытаться помешать Россия, которая хочет Украину разделить изнутри.

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний утверждает, что во время их первой личной встречи Владимир Зеленский произвел на него достаточно позитивное впечатление как человек, передает "Эспрессо".

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"Он получил большой вотум доверия украинского общества, которое многое от него ожидает. Мы говорили о том, что будем в дальнейшем сотрудничать. Мы как Украинская церковь будем поддерживать и президента, и украинское государство в конструктивных действиях. Во всем, что будет касаться единства и развития Украинского государства, мы будем работать как партнеры. Я верю, что мы в дальнейшем будем делать все для того, чтобы эти отношения сохранялись хорошими", – подчеркнул священнослужитель.

По его убеждению, главный вызов, стоящий перед избранным президентом, – это сохранение украинской государственности.

Если мы сохраним Украинское государство, то дальше мы можем говорить о благосостоянии. Поэтому прежде должны сохранить свою независимость, ведь видим, что агрессор пытается нас поработить. Прежде всего – физически, и это ему не удается, потому что мы сумели на востоке Украины отстоять нашу территориальную целостность, мы творили мощную армию, мы заботимся о языке, объединили Украинскую православную церковь. И мы должны сохранить все то, что было сделано за время независимости Украины,

– объясняет он.

По словам Епифания, сегодня украинцы видят определенные негативные месседжи со стороны России, которая стремится разделить Украину изнутри.

"Это мы прекрасно видели во время выборов. Выборы имеют свойство разъединять. Но украинцы должны понять, что выборы завершились, избран глава, и в дальнейшем мы должны как единая нация заботиться о своих интересах, о сохранении украинской государственности. И если мы будем иметь единое государство, то в этом государстве мы сможем говорить о реформах, заботиться о благополучии украинского народа", – подчеркнул глава ПЦУ.

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В то же время Епифаний добавляет, что на протяжении последних лет можно увидеть определенный прогресс, который есть даже в состоянии гибридной войны.

"Это является определенным достижением, которое власть должна приумножать и развивать", – резюмировал митрополит Киевский и всея Украины.

К слову, экс-министр финансов и советник в команде избранного президента Александр Данилюк среди приоритетов первых 100 дней работы Зеленского назвал:

борьбу с коррупцией : "У нас есть план перезапуска антикоррупционных органов";

: "У нас есть план перезапуска антикоррупционных органов"; наведение порядка в судебной системе : "Мы планируем запустить набор и аттестацию судей";

: "Мы планируем запустить набор и аттестацию судей"; реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований : предполагается, что последняя заберет часть функций в СБУ и Нацполиции.

: предполагается, что последняя заберет часть функций в СБУ и Нацполиции. ликвидацию налоговой милиции.​

По его словам, сейчас также решаются вопросы, связанные с международными встречами и планированием карты визитов Зеленского. Кроме того, продолжается формирование команды политика, правда, этот вопрос уже подходит к концу.

Каковы официальные результаты выборов?

23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.





Результаты выборов президента Украины-2019: инфографика 24 канала

Что обещает сделать Зеленский на посту президента?

Экс-лидер "Квартала 95" заявил, что идет в президенты Украины только на один срок – 5 лет. Обещает подать первый законопроект "О народовластии", который должен формировать главные задачи для власти, в частности через референдумы. Предлагает внести законопроекты о снятии неприкосновенности с президента, народных депутатов, судей, об импичменте президента и отзыве нардепа. Он предлагает проводить выборы в парламент и местные советы по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и прогулы заседаний – лишать мандатов.



Кроме того, в своей предвыборной программе бывший шоумен, в частности, пообещал сделать Украину страной, где бизнес "можно открыть за час, получить загранпаспорт – за 15 минут, а проголосовать на выборах – за одну секунду". Также в "Украине мечты" Зеленского "врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры – реальные сроки", а "бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку".



Зеленский также предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО, а зарплату для украинских военных сделать на "уровне натовских стандартов".





Каковы обещания Владимира Зеленского​