Мобилизация в Украине: какие врачи проводят осмотр во время медкомиссии
8 марта 2023, 10:58Читати новину українською
После получения повестки в Украине необходимо явиться в военкомат. После этого военнообязанного могут отправить на прохождение медкомиссии.
На медкомиссии необходимо пройти несколько врачей. Подробнее об этом – расскажет 24 Канал.
Важно Освобождают ли от мобилизации военнообязанного с онкозаболеванием
Какие врачи проводят осмотр во время комиссии
Во время прохождения медкомиссии военнообязанного осматривает:
- хирург;
- терапевт;
- невропатолог;
- психиатр;
- офтальмолог;
- оториноларинголог;
- дерматолог;
- стоматолог.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Отказ в призыве могут получить те, у кого есть определенные проблемы со здоровьем, в частности психическим. Так, в Законе Украины говорится, что непригодными к военной службе с исключением из военного учета становятся больные, у которых резко выражены стойкие психические расстройства.
- Также в армию не могут призвать из-за наличия определенных болезней, в частности онкозаболеваний.
- Кстати, согласно Закону, выезд мужчин призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства запрещается. Однако этот вопрос плохо урегулирован.
- Недавно адвокат Надежда Грищенко рассказала, что нужно делать военнообязанным за границей, которым в Украине пришла повестка. Она отметила, что повестка вручается лично военнообязанному.
- Через родных, друзей или знакомых передавать повестки нельзя. То есть если вы находитесь за границей, то повестку вручить не могут.
- Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что мобилизационный план в Украине еще не завершен.
- Также Резников сообщал, что каждый молодой человек в 18 лет должен начать проходить специальные курсы подготовки: медицину, стрельбу, окопы, слаживание. По его убеждению, военные кафедры точно нужны. Более того, вероятно, надо думать об их специализации.