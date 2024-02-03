Россия обескровлена боями 2023 года: разговор с экс-командиром "Айдара" о 2024 году и мобилизации

Украина сейчас в сложной ситуации, учитывая замедленные поставки снарядов от партнеров. Однако не стоит думать, что у россиян все прекрасно. Они слишком обескровлены боями, которые происходили в 2023 году.

Следовательно, враг не уверен, что сможет выкладываться на полную в 2024 году. Такое мнение высказал 24 Каналу экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, проанализировав ресурсы обеих сторон в войне. Также он отреагировал на обновленный законопроект о мобилизации.

Смотрите также Ситуация отличается: военнослужащий сравнил бои за Авдеевку и Бахмут

Снарядный голод: 2 сценария для Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о том, что армия России превышает по вооружению Вооруженные Силы Украины в соотношении 3 к 1. Он говорит, что дефицит оружия в Украине с каждым днем становится больше. Сейчас Вооруженные Силы Украины не могут выпускать более 2 тысяч снарядов в день на линии фронта длиной в полторы тысячи километров. Какова на самом деле ситуация на поле боя с вооружением и техникой? Есть ли у нас "план Б", если этих снарядов не будет?

Здесь надо различать ситуацию с техникой и ситуацию со снарядами, патронами и так далее. Это две разные ситуации. С техникой не так сейчас и плохо. И то, что россияне сейчас превышают нас по технике только втрое — это на самом деле очень большое достижение, к которому мы долго шли. Причем шли с двух сторон.

На момент начала этой войны россияне превосходили нас, скажем так, в 10 раз минимум, а скорее всего — еще больше. Если считать еще и запасы техники на складах, то я думаю, что говорилось вообще о превышении в 15 – 20 раз. Сейчас мы уже уничтожили столько их техники, более того, много техники нам довезли наши союзники. Да, хотя мы хотели бы значительно больше и быстрее. В целом мы уже вышли по технике к соотношению 1 к 3. Это прежде всего благодаря тому, сколько мы уничтожили вражеской техники.

Также, конечно, благодаря тому, что нас не оставили в беде. Да, пусть это очень разная техника, пусть часто абсолютно старая, но это не важно. Все, что едет и стреляет — оно все нужное.

Это соотношение 1 к 3, оно для нас достаточно оптимистичное, потому что мы уничтожаем их технику гораздо быстрее, чем они уничтожают нашу.

В то же время по боеприпасам — ситуация сейчас крайне напряженная. 2000 снарядов на один день войны – это очень мало. Что это в реальности означает? На пике нашего наступления, летом 2023 года, мы себе позволяли по 7 – 8 тысяч снарядов в день. На самом деле это всегда было значительно меньше, чем у наших врагов.

Как воюют наши враги? Вот у них сейчас 10 тысяч снарядов в сутки, то есть в 5 раз больше, чем у нас. Они буквально кричат и плачут о снарядном голоде. Они так не привыкли. Они считают, что у них "минималка" – это 20 тысяч снарядов в сутки.

Когда они в начале войны считали, что они быстро нас победят и можно не экономить, а выгребать из запасов все, что есть – тогда во время боев на Донбассе в 2023 году 60 тысяч снарядов в сутки летело в нашу сторону. Приходилось это выдерживать, как-то под этим огненным валом как-то выживать. Вот 60 тысяч снарядов в сутки – это то, где они себя чувствуют уверенно. Тогда их огненный вал катится впереди, а дальше уже за ним идут их мясные штурмы.

Сейчас у них 10 тысяч снарядов в сутки, они бедные плачутся. Однако это все равно 5 снарядов на один наш. Для сравнения, если мы берем снаряды у наших союзников, то годовая норма армии Франции – это 7 тысяч снарядов в год. А у нас это было выпущено за день. Разница между планами европейцев до этой войны и реалиями этой войны – разница в 365 раз.

Как выглядели бои снарядами раньше? Важно было выявить координаты цели, вовремя передать их артиллерии, а дальше стоял вопрос – успеет цель убежать или нет. Сейчас картина совсем другая.

Сейчас собирают координаты различных целей и приходится выбирать, на какую мы тратим снаряды, а на какую, к сожалению, нет возможности. Вот это на самом деле другая война.

Если нам скоро придется оставлять Авдеевку, то это будет исключительно из-за снарядного голода. Речь идет не о том, что кто-то из командования что-то не досмотрел, и в Авдеевку не завезли снаряды. Нет, к сожалению, ситуация совсем другая. В Украину не завезли снаряды. И это как раз то, на что мы с вами не влияем, потому что это все решается в Конгрессе США.

К большому сожалению, у европейцев просто нет физически таких запасов, которые нам были бы нужны. Они пытаются наверстать, но когда ты спал 30 лет в "теплой ванне", то наверстать это за год нереально.

Европейцы сейчас вкладывают миллиардные инвестиции в свою оборону. И вот тот миллион снарядов, он уже не просто законтрактован, он оплачен для нас. Однако просто европейские заводы не успевают столько "наштамповать" за год. Вот они выйдут на миллион снарядов за год, дай Бог, еще примерно через год.

. Еще 20 марта 2023 года 17 стран-членов ЕС и Норвегия заключили историческое соглашение . Государства договорились о передаче миллиона артиллерийских снарядов калибром 155 миллиметров Украине.

Достаточное для нас количество БК лежит только на складах армии США, если говорится о странах свободного мира. Мы не говорим о запасах Китая и так далее.

Так вот, достаточное количество есть только у "дяди Сэма" (США – 24 Канал), а запасы "дяди Сэма", к сожалению, заблокировал "дядя Трамп".

Мы должны готовиться к двум очень разным развитиям событий.

Первый сценарий

Мы третий месяц уже не получим свежего БК – отсюда именно такой страшный режим экономии. Если в Конгрессе США хотя бы еще через месяц доторгуются между собой, а в марте – апреле возобновится поставка нам БК на уровне 2023 года, в таком случае нам нужна наступательная стратегия.

Нам надо идти вперед, нам надо добивать. Подчеркиваю это слово – добивать. Мы не прорвали линию Суровикина в 2023 году. Мы в конце года начали говорить, что у нас есть значительные серьезные проблемы и по личному составу, мобилизации, снарядах.

Однако из этого не надо делать ошибочный вывод, что у россиян "все в шоколаде". Это совсем не так. Их армия очень истощена боями 2023 года. Им понадобилась самая большая мобилизация с 1945 года, я это проверял по всем источникам.

На самом деле после Второй мировой ни на одну другую войну ни Советский Союз, ни Россия столько людей не мобилизовали. Так вот, это самая большая мобилизация со времен "деды воевали". Они гордятся тем, что сдержали наше наступление.

На самом деле они очень обескровлены боями 2023 года. Да, они их выдержали, но они очень не уверены, что они их выдержат еще год.

Именно поэтому как только нам возобновят поставки БК, тогда надо идти вперед, громить, добивать. Ни в коем случае нельзя давать им паузу на возобновление запасов.

Второй сценарий

Если все же происходит катастрофа, если таки трамписты блокируют нам помощь полностью, и мы уже в этом году ее больше не увидим – тогда у нас нет особого выбора. Тогда мы однозначно должны становиться в глухую оборону, закапываться, рыть свою линию Суровикина и сдерживать наступления, максимально уничтожая их во время этих наступлений.

В то же время нужно будет делать новый секвестр бюджета, выгребать все деньги, которые еще только можно выгрести. Поверьте, этих денег еще есть очень много. Сейчас они идут на "плиточку", "фонтанчики" и "мостики". Это все надо будет выгребать и полностью вкладывать параллельно в два процесса.

Первый процесс. Вкладывать в собственную оборонку. В производство не так оружия, как именно БК. Сейчас процесс уже пошел, это реально делается, но это надо будет очень сильно ускорять.

Вкладывать в собственную оборонку. В производство не так оружия, как именно БК. Сейчас процесс уже пошел, это реально делается, но это надо будет очень сильно ускорять. Второй процесс. Искать буквально черные, серые, серо-буро-малиновые, легальные или нелегальные схемы. Нужно будет покупать БК по всему миру, где только удастся. Это совсем не простое дело.



Наши враги говорили "купили у военторга". Вот, к сожалению, такого "военторга" нет. Это, кстати, не все украинцы понимают. Многие считают, что все сводится к вопросу финансов. К сожалению, нет. К сожалению, оружие и БК – это не то, что можно купить за достаточное количество денег. Часто как раз денег бывает с избытком, а ты все равно не купишь.

Я думаю, в течение месяца в Вашингтоне станет понятно, какой из этих планов будет применен в Украине – "А" или "Б".

Роль беспилотников в войне

А беспилотники? Они не компенсируют этот дефицит боеприпасов?

Конечно, нет. Нет на войне одного оружия, которое бы решало все проблемы. "Вундервафли" не существует. Каждое оружие имеет четко свою нишу, свое предназначение. Как раз лучшие результаты – это когда у тебя есть полный арсенал оружия, и ты используешь все по своему назначению.

Можно сейчас часто услышать такое дилетантское мнение, что FPV-дроны – это замена артиллерии. Нет, никоим образом.

Есть ниша для автомата Калашникова, есть ниша для пулеметов и другого стрелкового оружия, а есть ниша для FPV-дронов.

Да, фактически, если брать классическое старое оружие, FPV достаточно эффективно заменили РПГ-7, действительно заменили противотанковые гранатометы. В значительной степени, хотя не на 100%, заменили противотанковые управляемые ракеты. В значительной степени заменили станковые гранатометы. Однако это все – оружие ближнего радиуса действий.

Неплохо заменяют FPV минометы малых калибров – 60 или 80. Все, не более. Уже даже миномет 120 калибра не заменяется, при том, что у них примерно похожий радиус действия. Однако вес 120 мины позволяет другое делать.

Обратите внимание Залужный определил главные задачи на 2024 год и заговорил об изменениях в подходах ведения войны

Что касается артиллерии, то там другое все. Артиллерия и бьет на совсем другое расстояние. Вес FPV-дрона гораздо меньше, чем вес только одной боевой части артиллерийского снаряда. Дополняют себя эти вещи просто идеально, но заменяют очень частично.

Сейчас нам приходится так воевать. Собственно, в Авдеевке мы фактически вынуждены это делать. Основная тяжесть борьбы с врагами на дальних подступах и с вражеской техникой сейчас возлагается именно на FPV-дроны. Это просто безысходность. В обороне еще можно так держаться, но о наступлении даже не говорится.

Что изменят новые снаряды от США

Украина получит от США реактивные снаряды GLSDB – это бомбы малого диаметра наземного базирования. Ожидается, что эти снаряды способны преодолевать расстояние около 150 километров. Пока неизвестно, в каком количестве и когда именно их нам передадут. Что эти бомбы вообще смогут сделать? Куда будем бить и в чем их уникальность?

Это новая разработка, действительно уникальная. Это фактически гибрид авиационной бомбы и стартового модуля от ракеты к HIMARS. Собственно, выстреливаться они будут именно из HIMARS.

Мы увидим на что они реально способны, потому что мы будем первыми пользователями этого оружия в мире. Даже армия США их еще не имеет. Это абсолютно новая разработка, она только в 2023-м году прошла полигонные испытания. Боевого применения, в принципе, нигде никогда не было. Наше будет первым.

Надежды достаточно серьезные. Вес у этого снаряда такой, как у авиационной бомбы. Это довольно серьезная штука, это гораздо больше, чем артиллерийский снаряд. В то же время по радиусу действия – это 150 километров. Это вдвое больше, чем те ракеты к HIMARS, которые есть у нас сейчас. У нас сейчас максимально 70 километров.

В пределах этих 70 километров, которые мы достаем сейчас, у россиян поменялась вся логистика. Им в пределах 70 километров с момента, как у нас появились HIMARS, приходится полностью перестраивать всю логистику. Даже расположение командных пунктов и систему управления войсками. Им это, кстати, плохо дается.

Наша армия более склонна к таким партизанским действиям. Это из нашей ментальности вытекает. Однако у россиян – нет. Российская армия очень неповоротливая. Это такой большой медведь, тяжеловес. Соответственно, становиться мобильным этому медведю сложно.

Теперь, если мы сможем доставать не на 70 километров, а на 150 – это снова заставит их полностью перестраивать систему управления войсками в бою. В частности, расположение всех складов. Это действительно очень серьезно.

Конечно, многое будет определяться количеством. Дело в том, что мы уже имеем оружие, которое достает на 160 километров, из тех же HIMARS запускается, это, собственно, ATACMS. У нас есть кассетные ATACMS радиусом 160 километров, именно они уже определили ход боев, например, в Херсонской области.

После того, как мы накрыли те аэродромы, с которых летали их боевые вертолеты – все, им пришлось вертолеты перебазировать. С нынешних аэродромов им теперь далеко летать на фронт. Вертолет – не самолет, он так далеко не летает, он "жрет" очень много горючего. Они теперь вынуждены очень ограничить использование вертолетов на фронте.

Однако нас ограничивает то, что нам этих ATACMS дали пару десятков буквально. В то же время надеемся, что эти новые бомбы мы получим в нормальном количестве. Что это будут трехзначные цифры, а не двузначные. Вот в таком случае они могут достаточно серьезно повлиять на ход боевых действий. Если же их тоже дадут пару десятков – это приятное дополнение.

Проблемы России с оружием, запасы тают

У оккупационной армии есть проблемы с техникой, боеприпасами. Наши военные также говорили, что не все у россиян насколько новейшее, как они рассказывают. Но на днях Владимир Путин вышел и сказал, что хочет делать демилитаризованную зону, чтобы якобы не прилетало на территорию России, на временно оккупированные украинские территории. Что означают эти заявления Путина? Они больше рассчитаны на внутреннюю аудиторию?

Да. Если бы они могли, они бы эту демилитаризованную зону давно сделали. Более того, была бы их воля, они бы сделали демилитаризованной зоной всю территорию Украины, вплоть до польской границы. Они это не сильно не скрывали, а теперь и вообще уже не скрывают, что их цель именно такая.

А добились они из этой цели того, чего смогли добиться. Каких-то новых средств, которые бы позволяли им добиться большего, я пока у них не вижу. Вы говорите, что они воюют уже старым оружием – так и есть.

Россияне сейчас обновляют танки вместо уничтоженных нами двумя способами. Они выпускают новые танки – до 20 машин в месяц и это сейчас их верхний предел. Это то, что они делают при том, что перевели танковую промышленность на трехсменную работу семь дней в неделю. Но лимитируют не человекочасы, а компоненты, которые попали под санкции.

Оказалось, что в отличие от Советского Союза, российский танкопром уже совершенно ненезависим от Запада. И в отличие от дронов, которые можно полностью собирать из гражданских компонентов, которые реально покупаются на AliExpress, – с танками так не проходит. И нет такого варианта, как заменить, например, танковый подшипник подшипниками от "Жигулей".

Собственно 20 новых машин они делают и где-то 50 – снимают с консервации со стратегических складов, которые еще Советский Союз наделал за Уралом. С этих складов уже едут Т-55 и Т-54, причем большие количества. Напомню, что в советском танкопроме этот двузначный индекс – это год принятия машины на вооружение.

То есть вся "дискотека 1980-х" уже сгорела, вот 1970-е догорают. Сейчас активно воюют танки 1960-х годов и на замену им уже едут машины 1950-х годов. Ждем, когда появятся легендарные Т-34.

По другой бронетехнике – ситуация еще ярче бывает. Честно говоря, я понял, насколько у них с этим проблемы, только когда реально увидел эти абсолютно самопальные, гибридные шушпанцеры. Это – "мотолыги". На армейском сленге так называются МТ-ЛБ – армейские тягачи с легким бронированием против пуль. То есть это вообще не боевая техника.

Когда я увидел "мотолыгу", на которую сверху наварена пушечная башня, срезанная с корабля, – ну все, приплыли. Последний раз такое было во время блокады Ленинграда. То есть на самом деле это – показатель. Это то, чего никто не ожидал.

Были расчеты, что после определенного количества цинковых гробов у России начнется определенный психологический надлом. Кстати, это было после Бахмута. Признаком этого надлома был "пригожинский путч", но после того, как он, к сожалению, "слился" – все, дальше они это "зацементировали".

Не сработали цинковые гробы. Мамаши вместо криков "за что убили нашего сыночка?" просто пошли становиться в очередь за LADA Kalina.

Далее не сработало то, что у них до начала этой войны почти не было дронов – им помог Иран. Сначала поставляли готовые дроны "под ключ" "Шахеды", а потом просто дали линию "под ключ" именно для лицензионной сборки. Так появились "Герани". А дальше оказалось, что они могут учиться у нас. И они научились у нас, что можно собирать FPV-дроны из абсолютно гражданских компонентов, которые свободно продаются через интернет.

Но самым слабым звеном оказалось то, чего никто не ожидал. А именно – старое классическое железо. Танки, пушки, бронетехника и снаряды, поскольку оно не заменяется компонентами с гражданского рынка. Казалось, что у них такие бездонные запасы, а на самом деле дно уже просто просвечивает.

Это как раз то, почему я и говорю, что если будет только БК - ни в коем случае не давать россиянам паузу. Именно для того, чтобы они не возобновили эти запасы.

На примере танков это очень четко видно. Смотрите, они привозят на фронт 70 машин в месяц: 20 новых и 50 снятых со складов. Мы за это же время в разные месяцы сжигаем от 100 до 150 машин – в среднем 120. Эта разница – минус 50 танков, плюсуется каждый месяц и склады за Уралом тают. Это видно прямо со спутников, потому что они (танки – 24 Канал) хранятся там под тентами, а не в ангарах.

Оттуда уже более половины машин выехали. То есть мы уже уничтожили таким образом все эти танки, которые у них были на момент начала так называемой "сво", и половину стратегических запасов, которые еще Советский Союз делал на третью мировую войну.

В этой ситуации надо как раз ни в коем случае не давать им возобновиться. Конечно, это зависит от наличия у нас БК и людей. И если по БК мы сейчас полностью зависим от Конгресса США, то по людям, извините, это наша с вами проблема.

При каких условиях ВСУ будут успешно наступать весной

Руководитель разведки Кирилл Буданов говорит, что новое контрнаступление ВСУ может начаться весной. Он говорит, что до этого времени мы выжидаем, пока у оккупантов закончится их ресурс и они будут полностью истощены. Что вы думаете по этому поводу? Действительно ли весной станет тише с их стороны? И будем ли мы иметь возможность идти в наступление?

Это два разных вопроса. Я абсолютно согласен с Кириллом Алексеевичем в оценке их способностей. У россиян реально нет резервов и ресурсов на то, чтобы наступать долго, даже в таком темпе как сейчас.

Мы сейчас не говорим о каких-то стратегических прорывах, походах на Киев или Харьков. Об этом сейчас не говорится. Но даже то "ползучее" наступление, которое сейчас все же очень активно ведется на Авдеевку, Купянск, Лиман – на это оккупантов хватит до весны.

Итак, весной действительно для нас открывается окно возможностей. А вот воспользуемся ли мы им – это уже вопрос не о них. Это вопрос: будет ли у нас кому наступать и будет ли у нас нормальное снабжение БК. Второй вопрос это к Штатам, а первый – к нам.

Если у нас действительно на весну будет пополнение людей и возобновится поставка БК, то с точки зрения именно состояния нашего врага у нас не просто появится возможность наступать – у нас будет острая необходимость наступать.

Окна возможностей вообще лучше не пропускать. К сожалению, мы уже имеем некоторые неприятные моменты. У нас могло бы быть окно возможностей добить оккупантов еще в 2022 году. Но, к сожалению, вовремя не было поставлено достаточного количества железа. Тогда это был "привет" еще не трампистам, а Джо Байдену с его чрезмерно осторожной политикой.

Окно возможностей закрылось после массовой мобилизации в России и началась совершенно другая война. Следующее окно действительно откроется этой весной. А вот будем ли мы готовы – определяется сейчас нашей мобилизацией и в Конгрессе США.

Успеют ли усилить мобилизацию до весны

Человеческий ресурс – сверхважен. Для наступления нам точно нужно сменить тех людей, которые и так уже два года, а то и больше, на войне. Кабмин подал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации, но одобрят ли его до весны? Потому что ему нужно прийти первое, второе чтение, миллион тысяч правок от разных фракций. Как вы думаете, что с этим будут делать наши нардепы?

Что будут делать нардепы – лучше на самом деле спрашивать у них. К сожалению, пока предыдущий опыт – печальный. Мы вообще занялись этим вопросом более чем на год позже, чем надо было.

На самом деле наше законодательство написано не просто в мирное время, а в то время, когда вообще страна не представляла, что когда-то может быть война. Мобилизационное законодательство писалось с тем, что оно никогда не будет использоваться. То, что все же надо закрывать дыры в этом законодательстве и подгонять его под реалии военного времени, стало понятно осенью 2022 года, когда в России началась массовая мобилизация.

Далее "складывается 2 и 2, и получается 4": если россияне мобилизуют полмиллиона человек, то никуда мы не денемся – нам придется сделать то же самое.

Вместо того, чтобы еще в 2022 году заняться этими вопросами, мы больше года делали вид, что оно само "рассосется". За год не "рассосалось". Наоборот, за год проблема обострилась настолько, что наконец ее перестали хотя бы замалчивать, и началась суета.

Вспомните, сколько ушло времени на внесение первой версии законопроекта. Далее, вместо того, чтобы эту первую версию принять за основу, а дальше "допиливать" в режиме депутатских правок ко второму чтению, – заставили вообще отозвать законопроект и разрабатывать якобы новый. На самом деле "кастрированную", выхолощенную версию того самого первого законопроекта.

Только через месяц они внесли эту "кастрированную" выхолощенную версию законопроекта. Теперь увидим, какова будет его судьба, как скоро он пройдет. И это мы сейчас еще говорим только о затягивании. Так, будто этот законопроект является совершенным. И главное, чтобы его проголосовали. Это, к сожалению, не так просто.

Как по мне, в том виде, как его внесли во второй раз – он не будет решать те проблемы, которые нужно. То есть вопрос, заработает ли этот закон потом.

И если даже нам удастся сейчас этот законопроект усовершенствовать, и до весны проголосуют, то тоже надо понимать, что в таком случае весной только развернется достаточно массовая мобилизация, а людей же надо готовить. Это не 2022 год на дворе, мы не будем бросать сейчас в бой людей прямо из военкомата.

На самом деле в реальности окно возможностей откроется весной, но дай Бог, чтобы мы были готовы к лету. То есть снова повторится история 2023 года, когда наступление намечалось на весну, а началось 6 июня. Но тогда лимитировали не люди, а именно железо, которое слишком медленно ехало от союзников. На этот раз наоборот, железо уже есть, а вот наберем ли мы вовремя людей? Все в наших руках и пока картинка выглядит так себе.

Закон о мобилизации должен решить 2 проблемы

Вы говорите, что законопроект о мобилизации, который подали во второй раз, не решает всех ключевых проблем. А какие это проблемы? Здесь же вроде бы и мобилизационный возраст уменьшили до 25 лет и позволят через 36 месяцев уволиться со службы.

Об увольнении – это действительно очень важная норма, сейчас к ней вернемся. А насчет возраста, то это, честно говоря, смешно. Дело в том, что нашей проблемой является не то, что мобилизационный возраст начинается с 27 лет. У нас что, закончились все 27-ми, 28-ми, 30-летние мужчины? Они все уже служат, воюют и поэтому надо брать 25-летних? Ну, нет.

Покажите мне 27-летних солдат, где они? Конечно, немного есть, но у нас сейчас в основном служат люди другого возраста. В медиа говорили о 40+. Официальной статистики нет, поэтому я ею не владею, но по моей личной статистике, конечно, это не выборка, это в определенной степени "пузырь", но все же – служит мое поколение. Это даже 50+, а не 40+.

Недавно я навещал в госпитале моего хорошего товарища, который, к сожалению, свое отвоевал, вернулся без ноги. Он командовал взводом – это 30 бойцов, и у них был один 30-летний мужчина, которого все называли "Малыш", потому что все остальные были 50+. Поэтому здесь вопрос не о возрасте мобилизации, а о том, что люди мобилизационного возраста не спешат идти на службу, причем не спешит именно молодежь.

В основном бремя этой войны выдерживают те, кого называли "рожденные в СССР". Да, в основном они и воюют, а рожденные и воспитанные уже в независимой Украине – не спешат. Мы ни в коем случае не будем обобщать, потому что есть замечательные исключения. Причем, 18-ти и 20-ти летние, но все это добровольцы. А что касается массовой мобилизации, то как раз ее больше всего саботирует молодежь. Поэтому вопрос не в возрасте, вопрос в стимулах.

Главное Новый закон, выезд за границу и е-повестки: какой может быть мобилизация в феврале 2024 года

По моему мнению, закон должен был бы решить две ключевые проблемы.

Первая проблема

Установление предельного срока службы. Даже во время войны человек не должен покупать билет в один конец, как это было с нашими дедами во время Второй мировой. Человек не должен идти воевать навсегда. Вот если война закончится через год, то тебе повезло, а если закончится через 10 лет – не повезло. Нет, человек должен знать, что он отвоевал свое, а дальше его заменят те, кто у него за спиной.

Хорошо, что эта норма – предельный срок 36 месяцев – в законопроекте есть. Это очень важно. Когда ее внесли месяц назад, я очень обрадовался. Но то, что эту норму до сих пор не усовершенствовали – это меня удивляет. Потому что еще только ленивый не сказал, что норма правильная, но немножко недоработанная.

Авторы нормы исходят из того, что 36 месяцев службы, например, во Львовском ТЦК, или делопроизводителем строевой части, или даже 36 месяцев реальной тяжелой боевой работы по сбиванию "Шахедов" – это то же самое, что 36 месяцев, например, в Бахмуте, Авдеевке или на плацдарме в Крынках. Нет, это совершенно разные 36 месяцев, которые вообще не сопоставимы между собой.

Вот для того, чтобы эта норма стала совершенной, ее надо дополнить буквально еще одной строкой о том, что в целом срок службы – 36 месяцев, но день на "нуле" считается за два или даже за три дня. Тогда все станет на свои места.

Заодно решается вопрос справедливости в отношении тех, кто воюет, и чисто практический вопрос, потому что именно те люди, которые реально воюют, а не просто служат, со всем уважением к ним, потому что все нужны, все делают свою часть работы.

Однако люди на "нуле" совершенно по-другому теряют здоровье. Извините за такое грубое слово, они "изнашиваются". И значительно быстрее, чем те, кто просто служит. Соответственно, их надо менять раньше.

Кроме этого, есть еще один момент. Он заключается в том, что если мы принимаем норму о 36 месяцах службы для всех, то примерно следующей весной 2025 года, возникнет потребность практически одновременно демобилизовать примерно 700 тысяч человек. Я думаю, ни у кого нет иллюзий, что мы не можем одновременно подготовить замену для 700 тысяч человек.

Однако, если мы вводим норму, что есть в целом 36 месяцев, но на "нуле" день считается за два или за три, то в таком случае демобилизация растягивается во времени. Потому что на "нуле" каждый прослужил свое время, оно даже у двух бойцов одного взвода редко совпадает. Соответственно каждый будет демобилизоваться по-разному, процесс растянется и так постепенно можно менять людей.

Технически я не вижу никакой проблемы в имплементации такой нормы, потому что большую часть этой войны, возможно, за исключением первых месяцев, идет абсолютно разная оплата на "нуле" и не на "нуле". То есть финансовые службы каждой воинской части четко ведут ежедневный учет, кто из бойцов где находится. Поэтому на основании отчетности финчасти можно сразу считать каждому бойцу, сколько он уже отслужил. Итак, первая проблема касается предельного срока. В законопроекте ее решают, но есть определенные несовершенства.

Вторая проблема

Ответственность за уклонение от воинского учета. Дело в том, что сейчас самая большая дыра в законодательстве – это то, что если ты уже одел пиксель, то шаг вправо, шаг влево – ты дезертир, это серьезное преступление. Если тебя официально призывают и ты отказываешься служить - это уголовное преступление на три года.

Но пока ты просто уклоняешься от учета или вообще на нем не стоишь, посылаешь военкома с повестками, убегаешь из окна ТЦК – все это мелкое административное правонарушение. Максимальная санкция – 1700 гривен штрафа. К сожалению, новый законопроект оставляет все абсолютно без изменений.

Более того, в первой версии законопроекта в этом смысле хоть что-то делалось, но, как по мне, тоже недостаточно, однако там по крайней мере были хоть некоторые вещи. Например, увеличены штрафы – с 1700 гривен до десятков тысяч, даже до сотен тысяч в некоторых случаях. Сейчас этого нет.

Также там вводилась очень важная вещь – уголовная ответственность за отказ от прохождения ВВК. Дело в том, что это огромная дыра в законе. Если тебя официально призывают и ты отказываешься – это преступление. Но призвать можно только того человека, который прошел ВВК, на которой его признали годным.

Но непрохождение ВВК – это не преступление. Ты можешь просто не проходить ВВК, каждый раз платить 1700 гривен штрафа и гулять дальше. Тебе ничего не будет. Предыдущая версия законопроекта это учитывала, за отказ от прохождения ВВК было такое же наказание, как за отказ от призыва. А теперь – нет. Эта норма куда-то исчезла из новой версии.

Вообще такое впечатление, что новую версию писали так, чтобы не обидеть уклонистов, ничем их не разочаровать, не расстроить. И, к сожалению, это удалось.

Там якобы есть то, что называют "драконовскими" санкциями. Например, что можно блокировать карточки, арестовывать счета, но и то только через суд. Начнем с того, что это вообще не наказание. Это временные воспитательные меры, которые автоматически прекращаются, когда человек придет в военкомат. Ты просто стал на учет и все сразу разблокируют, все прекрасно. Хорошо, хоть штраф за то, что ты пытался нарушить закон, остается государству.

Но главное другое – главное то, что в старой версии законопроекта эти санкции накладывал председатель ТЦК. Даже я тогда говорил, что надо быть осторожным, потому что если мы даем военкомам столь серьезные полномочия, то должны предусмотреть механизм апелляции, чтобы можно было быстро эти решения обжаловать. Иначе будет огромное поле для злоупотребления. Но, к сожалению, в новом законопроекте пошли значительно дальше, чем надо было. Теперь все, что может ТЦК – это обратиться в суд и суд общей юрисдикции в обычном порядке должен рассмотреть это обращение и, возможно, наложить временные ограничительные меры.

Я понимаю, что в вакуумном, абстрактном правовом государстве так и должно было бы быть, потому что в целом только суд может ограничивать человека в его правах. Но в реальной жизни мы прекрасно понимаем, что наша судебная система и так еле работает. Там огромные очереди, дела рассматриваются месяцами, а то и годами, там постоянные перерывы из-за каждой воздушной тревоги, перенос заседаний сразу на месяц или на два.

Можем с вами просто поспорить, на какой день после принятия такого закона, произойдет коллапс всей судебной системы. Когда десятки тысяч обращений от ТЦК попадут в суды, то на какой день судебная система просто остановится? Это вообще риск худшего, что только можно сделать. Хуже всего – это принимать норму, которую заведомо технически невозможно реализовать. К сожалению, нынешний законопроект именно такой.

Интересно прочитать Мобилизация через лотерею․ Как это работает в США, подходит ли Украине и кого отправляют на фронт

Я оптимистичный человек, надежда умирает последней. Сейчас я не просто так все это рассказываю. Я очень надеюсь, что кто-то из народных избранников это послушает, увидит. Верховная Рада вполне может внести изменения, о которых мы с вами говорим.

Уменьшение возраста в новом законопроекте, то, что наконец забирают ряд категорий, которые имели отсрочку, электронный кабинет – все это очень-очень хорошо. Но это хорошие вспомогательные вещи. А сначала надо решить две принципиальные проблемы: введение предельного срока службы, здесь немного доработать, и ответственность за уклонение от учета, потому что, к сожалению, этого нет совсем.

Это надо сделать сначала, потому что дальше уже идут все остальные дополнения. Тогда они будут прекрасно работать, но без решения двух базовых проблем – все повиснет в воздухе. Это примерно, как в автомобиле. Вот есть автоматическая коробка передач, навигатор, кондиционер - все это очень классные гаджеты. Но если нет мотора и колес, то машина не едет. Здесь такая же история: гаджеты придумали классные, а колеса с машины просто сняли.

Какова судьба Авдеевки

Напоследок спрошу о ситуации с Авдеевкой. Вы несколько раз упоминали, что оккупанты все-таки могут захватить город. Что это им даст? Могут ли они использовать новые способы для достижения своих целей?

Нет, у них старый проверенный способ – мясные штурмы. Ими они и берут. Я сейчас скажу страшную вещь. Это никак не о том, что нашим ребятам там легко, нет, им очень тяжело. Но с точки зрения страшной арифметики войны – нам сейчас выгодно, что россияне так упорно берут Авдеевку.

Соотношение потерь в Авдеевке сейчас один к двенадцати. За каждого нашего погибшего защитника умирает 12 россиян. Это абсолютно страшная мясорубка, которая перемалывает их резервы. И чем дольше она работала бы, тем нам лучше.

Быть внутри этой мясорубки, даже если "работаешь в ней ножом" – это очень тяжело. Ребята держатся там в страшных условиях. Но поверьте, я говорю это с их слов, у меня там близкие друзья, и они сами говорят, что надо держаться, потому что это имеет смысл. Как раз они не говорят, чтобы их вывели оттуда, а наоборот.

Однако по всему фронту есть проблема "снарядного голода". Если бы не это, то я был бы уверен, что мы еще месяцами сможем держать Авдеевку. Но, к сожалению, в условиях "снарядного голода" это под вопросом.

Саму Авдеевку этими тупыми штурмами россияне не возьмут. Но там есть всего лишь одна трасса через Орловку, которая соединяет Авдеевку с нашими тылами. Оккупанты уже достаточно близко к ней продвинулись и ползут дальше. Если они выйдут к трассе, то ее перережут. Если долго сдерживать эти мясные штурмы, когда наша артиллерия будет молчать из-за нехватки снарядов, то россияне все-таки выползут. В таком случае никто не будет оставлять там гарнизон, никто не будет делать второй Мариуполь. Тогда придется отходить.

Что это даст россиянам? Честно говоря, на самом деле почти ничего. Оккупанты, ценой огромных потерь, получат маленький политический бонус. Они с гордостью скажут, что взяли Авдеевку.

Если мы посмотрим на карту, то видим, что Авдеевка глубоко внутри оккупированных территорий. То есть они не прорвут наш фронт, захватив город. Наоборот – просто выровняют свой фронт. В целом это тоже полезно. Они вздохнут с облегчением, потому что мы будем чуть дальше от Донецка. Но не более. Не говорится о глубоком прорыве в наши тылы. Нет. Это они себе уравняют фронт, сделают Донецк более тыловым городом, и это все.

На самом деле, ни один нормальный генерал, даже российский, не положил бы за это столько людей.

Поэтому в Авдеевке мы видим, что приказ не от генералов, а от кого-то значительно выше. Это чисто политическое решение. И еще раз повторюсь – пока Россия его реализует, нам это выгодно, потому что нам надо их там оставить как можно больше.