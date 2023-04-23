Это сезон "хлопка", а не курорта, – Гуменюк призвала оккупантов в Крыму привыкать к сиренам

В информационном пространстве все больше разговоров о возвращении Крыма в Украину и выдворении оттуда оккупантов в ближайшее время. В Оперативном командовании "Юг" намекнули, что нынешний летний сезон будет "очень горячим" для россиян на полуострове.

Уже даже русские захватчики осознают, что битвы за Крым им не избежать, поэтому перекидывают на полуостров боевые подразделения – то есть готовятся к обороне. В то же время спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона заверила, что этот сезон будет очень "хлопковым" для врага, – информирует 24 Канал.

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"Надо привыкать к тревогам"

Со слов спикера понятно, что оккупанты не смогут в этом году нежиться на пляжах пока еще захваченного Крыма. Им в этом будут мешать две составляющие – "хлопок" и сирены. Собственно, и к тому, и к тому лучше быть подготовленным заранее.

Думаю, что до пляжей у них просто дела не дойдут. Потому что там они уже играли с песочком – на этом их игры закончились. Этот сезон уже провозглашен сезоном "хлопка", а не курорта. Поэтому к звукам воздушной тревоги им нужно привыкать,

– констатировала Гуменюк.

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