Дональд Трамп стал первым в истории экспрезидентом Соединенных Штатов Америки против которого официально возбуждено уголовное дело. Однако и по этому одиозный политик пытается извлечь политическую выгоду для себя.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он убежден, что Трамп не добьется своего, но надолго останется звездой русских пропагандистских каналов.

Смотрите также Темные лошадки Америки: стоит ли Украине бояться республиканцев и выборов в США

Владимир Путин часто цитирует Дональда Трампа. Недавно экспрезидент США заявил, будь он на посту президента Америки, тогда бы "Путин не ворвался в Украину, однако в конце концов он захватит всю ее".

Трамп пытается получить преимущества для себя

Пионтковский предположил, когда Трамп приедет к стражам порядка, он попросит надеть ему наручники, чтобы демонстративно показать их перед камерой.

Ведь уголовное дело уже принесло ему определенные дивиденды. Если раньше Рон Десантис (кандидат на пост президента США, долгое время занимавший вторую позицию после Джо Байдена – 24 Канал) по опросам был впереди Трампа, в последнее время Трамп с небольшим отрывом лидирует перед Десантисом.

Я считаю, что это временный эффект, и никаких шансов для него прервать республиканскую конвенцию нет. Помашет он кулачками в наручниках, потом начнет разворачиваться справа, там 30 пунктов фальсификации документов. Доказательства уже крепкие,

– добавил говорящий.

Пионтковский предположил развитие дела Трампа: смотреть видео

Какие перспективы у Трампа

Оппозиционер напомнил, что юрист Трампа уже отбыл двухлетнее наказание за финансовые махинации. Поскольку шеф его не вытащил, он с радостью даст показания против него.

Интересно, что по американским законам даже в следственной камере кандидат может баллотироваться на пост президента США, отметил Пионтковский.

Он, вероятно, проигрывая конвенцию, создаст свою третью партию. Быдла американского достаточно, русскоязычное быдло его до сих пор с энтузиазмом поддерживает в Америке,

– сообщил публицист.

Дело Трампа: подробнее