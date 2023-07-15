Залужный анонсировал удары по России собственным оружием: какие 3 приоритета Украины в вооружении
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина будет использовать собственное оружие, чтобы бить по военным объектам на территории России. Однако какое именно оружие, созданное на украинских оборонных предприятиях, есть в арсенале ВСУ, пока неизвестно.
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Министерство стратегических отраслей промышленности Украины и концерн "Укроборонпром" должны сделать отчет по этому поводу. Об этом он рассказал 24 Каналу.
К теме Звонок Зеленского все изменил: что Залужный хотел сделать за 7 месяцев до войны с Россией
Оружие, которое нужно в первую очередь
Мусиенко отметил, что для осуществления ударов по территории страны-агрессора украинская оборона промышленность должна развивать 3 приоритетных направления в вооружении:
- ракетная программа – она должна быть приоритетной для Украины с точки зрения возможностей и потенциала нанесения ударов по территории России;
- ударные беспилотники и дроны;
- средства радиоэлектронной борьбы, которые смогут подавлять сигнал вражеских беспилотников и дронов с целью применения в полной мере украинских дронов.
Предыдущего руководителя "Укроборонпрома" упрекали, что он не справился с этими направлениями. Надеюсь, что сейчас мы справимся. Сегодня перед нами стоит задача – наносить удары по территории противника на глубину от 200 до 400 километров – на оккупированных территориях, и от 500 до 1000 километров – по территории России,
– подчеркнул военный обозреватель.
Военный эксперт назвал, какое оружие нужно ВСУ в первую очередь, чтобы наносить удары по территории России: смотрите видео
Поэтому в Украине должны в первую очередь производиться ракеты и дроны. Ведь враг будет понимать, что у нас есть это оружие и мы сможем отвечать на его определенные агрессивные действия.
Мы постоянно говорим о том, что для борьбы с ракетными обстрелами россиян нам нужно увеличивать количество средств ПВО. А если подойти к этому с другой стороны и начать уничтожать объекты военного производства на территории России. В таком случае будем уменьшать его потенциал. А для этого нам нужно иметь соответствующие возможности,
– заметил Александр Мусиенко.
Он подчеркнул, что благодаря интервью Валерия Залужного, мы услышим ответы на вопросы относительно возможностей Украины в производстве такого оружия. А может быть, и увидим реализацию того, о чем он говорил.
Новое руководство "Укроборонпрома"У государственного концерна 28 июня сменился руководитель. Им стал Герман Сметанин, назначение которого утвердил Кабинет министров Украины. Предыдущим руководителем "Укроборонпрома" (с декабря 2020 года) был Юрий Гусев, покинувший должность 27 июня по приказу Президента Украины.
Больше о заявлениях Валерия Залужного
- Главнокомандующий ВСУ в интервью изданию The Washington Post подчеркнул, что "не стесняется своего намерения вернуть Крым". По его словам, как только будет иметь соответствующие средства, обязательно "что-то сделает", чтобы деоккупировать Крым. Более того, Залужный уверен, что его "никто не остановит".
- Также Главнокомандующий ВСУ отметил, что украинские силы могут бить по территории России оружием собственного производства. Ведь союзники Украины опасаются эскалации войны в случае, если ВСУ будет использовать для нанесения ударов по территории страны-агрессора западное оружие.
- Кроме того, Залужный отметил, что не должен "спрашивать у кого-либо разрешения, что делать на территории врага". Ведь у него есть сверхважное стремление – "спасти свой народ от врага".