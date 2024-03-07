Не только ракеты Taurus: Черник сказал, какое вооружение может сломать ход войны
Изменить ход войны могут несколько видов дальнобойных ракет. Речь идет примерно о 1,5 тысячи единиц вооружения в смешанном цикле.
Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт Петр Черник, отметив, что тогда могут быть изменения. По его мнению, тема Taurus "очень сильно перегрета" в украинском медиапространстве.
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"Ломает (ход войны – 24 Канал) где-то так до 1,5 тысячи в смешанном цикле. Taurus плюс Storm Shadow, плюс ATACMS. Тогда могут быть изменения", – убежден Черник.
Только Taurus не сломают ход войны
По его словам, всего произведено 600 единиц немецких дальнобойных ракет Taurus. 125 ракет есть на вооружении у Бундесвера. Если Украине дадут 25 – 30 единиц этого оружия, то это, считает военный эксперт, будет огромным успехом.
В таком количестве они улучшают выбивание логистических складов с боеприпасами, горюче-смазочными материалами, узлы связи, пункт управления. Даже могут долететь до Крымского моста, но в таком количестве войны не ломают,
– считает Петр Черник.
Военный эксперт отметил, что Taurus является ракетой воздушного базирования. Её должны интегрировать, например, в Су-24. А это – долгое время. К тому же самолет должен подняться с места базирования, долететь до рубежей пусков, запустить ракеты и вернуться обратно. При этом противник может понять откуда именно ВСУ наносят удар.
Германия отказывается предоставить Taurus
- Украина стремится получить от Германии дальнобойные ракеты Taurus. Однако канцлер страны Олаф Шольц заявил, что Германия пока не готова передавать это оружие. Мол, все из-за того, что ВСУ могут бить этими ракетами по Москве.
- Кроме того, канцлер Германии отметил, что для эксплуатации такого вооружения надо привлечь немецких солдат. Ведь, мол, нельзя создать систему вооружений, которая будет иметь очень широкий охват, а потом не думать о том, как её можно контролировать.
- Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские военные рассчитывали на ракеты Taurus. Они бы усилили способности ВСУ.