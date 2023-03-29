Два новых фактора, которые могут изменить ход мобилизации с 1 апреля: главное о весеннем призыве

С начала полномасштабного вторжения России в Украине объявлено военное положение и продолжается всеобщая мобилизация, которой подлежат все мужчины призывного возраста. Рассказываем, изменится ли что-то для военнообязанных с 1 апреля и кого в первую очередь будут призывать в ряды ВСУ.

Законами № 8419 и № 8420 военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 20 мая 2023 года. 24 Канал рассказывает о том, какой будет мобилизация весной.

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Базовые условия неизменны:

Все мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и могут быть мобилизованы, если не имеют отсрочки по закону.

В законодательстве не закреплено, где можно выдавать повестки, поэтому уполномоченные лица раздают их на улицах и в публичных местах.

Будет ли усиление призыва в апреле

Порядок военной службы, увольнение и срок службы регулируются Законом о военной обязанности. Порядок мобилизации при общей мобилизации регулируется Законом о мобилизационном долге и мобилизации.

В правительстве неоднократно отмечали, что в Украине общая мобилизация идет по плану, никаких волн нет и не будет.

В то же время заметим, что в законодательстве указано, что мобилизация происходит согласно планам, которые согласовывают высшее военно-политическое руководство и которые могут быть секретными – то есть не сообщать гражданам.

Повлияет ли на ход мобилизации размещение "ядерки" в Беларуси

После того как Россия заявила, что разместит на территории Беларуси тактическое ядерное оружие, в Украине распространили информацию, что это приведет к усилению мобилизации.

В частности, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не так давно заявил, что следует ожидать усиления мобилизационных мер из-за потенциальной ядерной угрозы со стороны Беларуси. Впоследствии его слова опроверг нардеп и член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны Федор Вениславский.

А вот фактор, который все-таки может повлиять – контрнаступление

В то же время Вениславский предположил, что дополнительные силы и средства и мобилизационный ресурс могут потребоваться при контрнаступлении.

7 категорий лиц: еще раз о том, кого могут мобилизовать

на нескольких направлениях. Поэтому вполне логично предположить, что мобилизационные меры могут усилить. По словам Резникова, темпы контрнаступления определяют погодные условия, чтобы можно было использовать гусеничную технику.

Общая мобилизация предусматривает призыв всех мужчин от 18 до 60 лет. Сейчас мобилизуют семь категорий лиц и их могут отправить на фронт, если у них не было военного опыта.

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие опыта службы; призывники, прошедшие военную службу; военнообязанные и резервисты, с опытом военной службы; мужчины от 18 до 27 лет, которые идут служить добровольно по контракту; лица сняты или исключены с военного учета, если они пригодны к службе по решению ВЛК и отсрочки; лица с инвалидностью, добровольно вступающие в Силы обороны; ограниченно годные в военное время и непригодные в мирное время.

Ранее начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горба объяснял, что в первую очередь отбирается личный состав, уже имеющий опыт прохождения военной службы. Такие военнослужащие могут направляться непосредственно в боевые воинские части.